شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة خدمة واتساب وإنستجرام للعمل بشكل تدريجى بعد الانقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت خدمات واتساب وانستجرام فى العودة بشكل تدريجى بعد انقطاع استمر لقرابة الساعة مساء اليوم، وكان قد اشتكى عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى، من تعطل خدمة تواصل واتساب وإنستجرام، وتعذر على المستخدمين الاتصال بهذه البرنامج.



ارتفعت التقارير على موقع رصد التعطلات DownDetector بسرعة لمنصة واتساب، فيما قالت واتساب عبرمنصة x إنها علي علم بالمشكلة وتعمل علي حلها.