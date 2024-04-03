عطل مفاجئ يضرب واتساب

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض تطبيق المراسلات الفورية "واتساب"، مساء اليوم الأربعاء، لعطل مفاجئ في بعض المناطق بالعالم منها مصر.

واشتكى بعض المتعاملين مع التطبيق من عدم وصول رسائلهم للمرسلين إليها أو استقبال الرسائل من الآخرين قبل أن تعود الخدمة للعمل من جديد.

قالت شركة واتساب إنها على علم بمشكلة تعطل التطبيق على عدد من الأجهزة، وتعمل حاليا على إصلاح العطل لعودة الخدمة من جديد للمستخدمين.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي علي منصة x :

"نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى 100% للجميع فى أسرع وقت ممكن"