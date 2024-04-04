شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات مخفية فى أيفون يجب عليك معرفتها.. أبرزها وضع طبقة من الايموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مستخدمو أيفون iPhone بعضا من الميزات المخفية في iMessages، حيث يتيح أحدهما للمستخدمين وضع رموز تعبيرية فوق بعضها البعض، مما يخلق تجربة فريدة تمنح الصور معاني جديدة، والآخر يخفي الرسائل النصية، وعلى الرغم من أن كلتا الحيلتين كانتا متاحتين منذ سنوات، إلا أن العديد من المستخدمين أصبحوا يدركونهما الآن.

كيفية وضع طبقة من الرموز التعبيرية "الايموجى" على iPhone

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد وضع طبقات من رموز تعبيرية iPhone، التي تم إصدارها مع نظام التشغيل iOS 16، أمرًا بسيطًا ومباشرًا:

- عليك أولاً فتح رسالة نصية إلى صديق أو أحد أفراد العائلة.

- يجب أن يكون النص موجودًا في iMessage ولا يمكن استخدامه عند إرسال رسالة نصية إلى هاتف Android، ستعرف الفرق لأن فقاعات النص الخضراء ستظهر، بدون إشعار "تم التسليم".

- ثم يحتاج المستخدم إلى إرسال أول رمز تعبيري وبمجرد مروره، يمكنك سحب خيارات الرموز التعبيرية وتحديد الخيار الذي تريد إضافته إلى الرموز التعبيرية الموجودة.

- ستحتاج إلى وضع إصبعك على الرموز التعبيرية ثم سحبها وإسقاطها في منطقة الرموز التعبيرية المرسلة مسبقًا عندما تريد ذلك.

- يمكن أيضًا إجراء طبقات من الرموز التعبيرية عدة مرات، مع إضافة اثنين أو أكثر من الرموز التعبيرية فوق الرمز الذي تم إرساله بالفعل.

كيفية إرسال رسالة نصية غير مرئية

كما هو الحال مع طبقات الرموز التعبيرية، يمكن إرسال رسالة نصية غير مرئية في بضع خطوات فقط، ولكن لا يمكن إرسالها أيضًا إلا من خلال iMessage.

- اكتب الرسالة التي تريد إرسالها ثم بدلاً من الضغط على زر الإرسال، اضغط باستمرار عليه حتى تظهر سلسلة من أربعة خيارات.

- حدد خيار الحبر غير المرئي وسينبثق زر لإرساله، اضغط فوقه للإرسال وستظهر الفقاعة بما يشبه اللمعان بداخلها.

- من خلال تمرير إصبعك عبر الفقاعة، ستكشف عن الرسالة النصية التي ستختفي بعد قراءتها.

- لا يزال بإمكانك مشاهدتها مرارًا وتكرارًا عن طريق تمرير إصبعك عبر الرسالة.

- ما عليك سوى تحديد التمرير لليمين للكشف عن الشخص الذي تريده ثم الضغط على إرسال.

