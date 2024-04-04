شكرا لقرائتكم خبر عن السبب مجهول.. تعطل خدمات لأبل عن آلاف المستخدمين بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صفحة الحالة بشركة "أبل" تعطل العديد من الخدمات يوم الأربعاء لدى مستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك متجر التطبيقات "آب ستور" و"أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك".

وأبلغ ما يقرب من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال، وفقًا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين. 1000 بلاغ وأشار "داون ديتكتور" أيضا إلى أكثر من 1000 بلاغ تتعلق بكل من "أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك".

ولم تعلق "أبل" على أخبار العطل.