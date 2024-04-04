شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن دعم أبل شحن Qi2 اللاسلكى لهواتف iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى iPhone 12 دعم الشحن اللاسلكي Qi2 عندما تم تحديثه إلى iOS 17.4 الشهر الماضي، ولم تذكر شركة آبل هذا على الإطلاق، وهو ما يعنى أنه يمكن لأصحاب هذه الهواتف الاستفادة الكاملة من أجهزة الشحن المعتمدة من Qi2 والتي دخلت السوق، والتي اعتمدت المرفق المغناطيسى وسرعات 15 واط لتقنية MagSafe .

وكشف موقع Macworld فى الأصل عن التحديث فى أواخر الأسبوع الماضى، ونشرت نتائج اختباراتها الخاصة إلى جانب تأكيد شركة Belkin أن شواحن Qi2 الخاصة بها تدعم الشحن بقوة 15 وات على أجهزة iPhone 12 المحدثة.

وقد أكدت Anker منذ ذلك الحين لموقع The Verge توافقًا مشابهًا لمنتجاتها، وكان iPhone 12 هو أول هاتف من أبل مزود بـ MagSafe ويدعم الشحن المغناطيسي MagSafe بقدرة 15 وات منذ ظهوره لأول مرة في عام 2020.

وحصل iPhone 13 و14 على دعم Qi2 كجزء من iOS 17.2، وكان iPhone 15 يتمتع به خارج الصندوق، ويعني التحديث أن جميع أجهزة iPhone MagSafe أصبحت الآن معتمدة من Qi2.

وفى السابق، كانت أجهزة أيفون مقتصرة على الشحن اللاسلكى بقدرة 7.5 واط ما لم تستخدم شواحن MagSafe المعتمدة باهظة الثمن.