شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بكسل 9 يصل بميزات الذكاء الاصطناعى.. إليك ما يمكن توقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مجموعة الهواتف الذكية الرائدة التالية من جوجل قاب قوسين أو أدنى، وبطريقة جوجل النموذجية، ستكون الأجهزة ثقيلة بميزات الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي التوليدي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل عام هي الضجة الجديدة في الصناعة، وكل شركة كبيرة تحاول التوصل إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، تعد جوجل واحدة من الشركات التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات المتاحة، ليس فقط لأن الشركة لديها إمكانية الوصول إلى كمية هائلة من البيانات ولكن أيضًا بسبب الموارد وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.

لذلك، من المثير رؤية ما ستفعله جوجل بهواتفها Pixel 9 وPixel 9 Pro، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

إليك ميزات الذكاء الاصطناعي المتوقعة مع سلسلة Pixel 9: Gemini AI Pro

قامت جوجل بتحويل نموذج Bard Large Language Model الخاص بها إلى جيميني منذ بضعة أشهر، وأصبح لدى التطبيق ثلاثة مستويات متميزة - جيميني ألترا، وجيميني برو، وجيميني نانو.

ذكرت جوجل بالفعل أنها تخطط لجلب جيميني نانو إلى تشكيلة بكسل 8 مع ميزة Drop Drop (أندرويد 14 QPR3 في يونيو)، حيث يتوقع أن يشق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى بكسل 9 أيضًا.

وبالنظر إلى الجدول الزمني، قد نرى أيضًا بعض التمييز بين النماذج؛ على سبيل المثال، يمكن أن يحصل هاتف جوجل بكسل 9 على جيميني نانو، في حين يمكن أن ينتهي الأمر بهاتف بكسل 9 برو مع جيميني برو.

مساعد جوجل بيكسي AI

الشيء الكبير التالي الذي يتوقعه الذكاء الاصطناعي في بيكسل الجديد هو مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يسمى Pixie، ستستفيد هذه الجنية الصغيرة من Gemini AI LLM وستكون قادرة على أداء مهام معقدة ومتعددة الوسائط.

ستتمكن بكسي أيضًا من العمل إلى جانب خدمات جوجل الأخرى، مثل الخرائط وGmail والتقويم وما إلى ذلك، كذلك سيتمكن المستخدمون من استخدام بكسي كإصدار أكثر قدرة وتخصيصًا من Google Assistant، أو Assistant with Bard ( مع احتمال تقاعد الأخير قريبًا).

بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها هي، على سبيل المثال، التقاط صورة واطلب من بكسي إرشادك إلى أقرب متجر يبيع هذا الشيء، سيستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي بعد ذلك البحث السياقي عن صور الذكاء الاصطناعي لتمييز الكائن، وتصفح الإنترنت للعثور على المتاجر من حولك التي تبيعه، وتشغيل خرائط جوجل لإرشادك إلى هناك.

هناك استخدامات محتملة أخرى؛ يمكنك جعل Pixie يحجز لك موعدًا لزيارة مصفف الشعر، أو إجراء مكالمة، أو إضافته إلى التقويم الخاص بك، أو تعيين تذكير أو اطلب منه تدوين اجتماع، ثم تلخيصه وإرسال الملخص بالبريد إلى شخص ما، بشكل عام يجب على Pixie أن يتصرف كمساعد بشري حقيقي، دون التعرض لنوبات الغضب وطلب زيادة في الراتب بالطبع.

هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل في سلسلة بكسل 8، ونتوقع أن يتم نقلها إلى بكسل 9 مع بعض التحسينات، حاليًا يمكنك استخدام Google Lens للبحث عن كائن في صورة ما من خلال تمييزه بطرق مختلفة.

يمكننا أن نرى تحسنًا بشكل رئيسي من خلال الاستفادة من Pixie، بدلاً من وضع دائرة حول شيء يعجبك أو تسليط الضوء عليه يدويًا، يمكنك فقط أن تسأل Pixie، "ما نوع النظارات التي ترتديها المرأة في هذه الصورة؟ أين يمكنني الحصول على زوج من النظارات؟"

الرد الذكي عبر لوحة (G)

قدمت جوجل بالفعل ميزة الرد الذكي في Gboard، ولكن على بكسل 9، يمكننا رؤيتها في أماكن أخرى أيضًا، بمساعدة Pixie، يمكنك فقط أن تطلب من المساعد أن يرفض بأدب دعوة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو حتى مكالمة صوتية، كذلك يقوم Pixie بإعلامك عند تلقي بريدا إلكترونيا جديدا ثم يقرأه لك بصوت عالٍ (عندما يُطلب منك ذلك).

هناك عدد لا يحصى من التطبيقات لميزة الرد الذكي التي يمكن جعلها أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام من خلال Gemini وPixie.

ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي - الممحاة السحرية، وإزالة طمس الصور، وتعزيز الفيديو، والرؤية الليلية

وتشتهر هواتف جوجل بكسل بسحر الذكاء الاصطناعي في كاميرتها، حتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي كانت هواتف بكسل قادرة على القيام ببعض الأشياء المثيرة للإعجاب باستخدام الخوارزميات وحدها، ويوجد أشياء مثل Magic Eraser وPhoto Unblur وNight Sight والعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لمساعدتك في التقاط اللقطة أو الفيديو المثالي.

نتوقع ظهورها على Pixel 9 مع بعض التحسينات وإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل AI HDR (إصدار يحركه Gemini من ميزة Ultra HDR من جوجل) وميزة AI Clean الأكثر ذكاءً (القدرة على إزالة البقع والبقع). العيوب من المستند الممسوح ضوئيًا)، والعمل مع الصور العادية وحتى مقاطع الفيديو.

كل هذه مجرد تخمينات في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لقوة وقدرات Gemini وأنظمة LLM الأخرى، نعتقد أنها معقولة.