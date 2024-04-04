شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا جديدا لـ AirPods Max.. كيف يمكنك تحميله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة أبل تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لسماعات AirPods Max، والبرنامج الثابت الجديد هو 6A325، ارتفاعًا من البرنامج الثابت 6A324 الذي تم إصداره في يناير، وفقاً لموقع macrumors.

لا تقدم أبل تفاصيل حول الميزات التي قد يتم تضمينها في البرامج الثابتة المحدثة، لذلك ليس من الواضح ما هو الجديد، وغالبًا ما تسرد الملاحظات إصلاحات الأخطاء العامة فقط، ولا تقدم أبل أيضًا تعليمات حول كيفية ترقية البرنامج على AirPods، ولكن يتم تثبيت البرامج الثابتة بشكل عام عبر الهواء أثناء تشغيل ‌‌‌AirPods‌‌ وتوصيلها بجهاز iOS أو جهاز Mac.

يمكنك التحقق من البرامج الثابتة ‌‌‌AirPods‌‌ Max‌‌‌‌‌‌‌ باتباع الخطوات التالية:

1- قم بتوصيل ‌‌‌‌‌‌AirPods بجهاز iOS الخاص بك.

2- افتح تطبيق الإعدادات.

3- اضغط على عام.

4- اضغط على "حول".

5- اضغط على ‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌.

انظر إلى الرقم الموجود بجوار "إصدار البرنامج الثابت"،