تكنولوجيا: لعبة Dave the Diver تنضم إلى ألعاب PS Plus فى 16 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم Dave the Diver إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus فى 16 أبريل، و إذا كنت من عشاق هذا النوع من الألعاب، فهذه فرصة جيدة للحصول على ذلك دون إنفاق أي أموال إضافية، فى حالة أن جهاز PS Plus الخاص بك العضوية فيه لم تنته.

وتعد لعبة Dave the Diver هي لعبة مسببة للإدمان بشكل شرير ولها العديد من القبعات، وتنقسم طريقة اللعب إلى مكونين أساسيين خلال النهار، تستكشف محيطًا دائم التغير، حيث يمكنك اصطياد الأسماك وأسماك القرش للقتال والألغاز التي يتعين عليك حلها، وكلما تعمقت أصبحت الأشياء أكثر غرابة، وفقا لتقرير انجادجيت .

وبمجرد حلول الليل، ينتقل الحدث إلى مطعم السوشي ، وتقوم بتعيين الموظفين وتخطيط القائمة وخدمة الضيوف، وهذه لعبة محاكاة إدارة مكونة من جزء واحد ولعبة أركيد، بوتيرة محمومة تذكرنا بلعبة Tapper الكلاسيكية التي تعمل بقطع النقود المعدنية.

ولا ينبغي أن تتناغم آليات اللعب بشكل جيد، نظرًا لكونهما مختلفتين تمامًا، لكنهما تتطابقان بطريقة ما. إنها مثل زبدة الفول السوداني التي تستكشف المحيط وهلام صنع السوشي، ويعد Dave the Diver أيضًا مضحكًا بشكل مدهش، مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الغريبة فوق البحر وتحته.



يحصل لاعبو PS5 على بعض التحسينات الطفيفة لتناسب وحدة التحكم، بما في ذلك ردود الفعل اللمسية التي تستفيد من المشغلات التكيفية لوحدات تحكم DualSense.

وهناك أيضًا محتوى قابل للتنزيل يستند إلى Godzilla قادم في شهر مايو، والذي يعد "بالمزيد من التهديدات الهائلة الكامنة في الأعماق" اللعبة متاحة بالفعل لجهاز Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي، على الرغم من أنها لا تزال غائبة عن كتالوج Xbox.

بالإضافة إلى Dave the Diver، سيحصل أعضاء PS Plus قريبًا على متعة أخرى، وأعلنت شركة Sony للتو أن عنوان المغامرة والحركة Tales of Kenzera: Zau سيكون يومًا واحدًا حصريًا لـ PlayStation Plus فى 23 أبريل.