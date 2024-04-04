شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإضافة روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعى إلى Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت مايكروسوفت من بين الشركات الرائدة في سباق الذكاء الاصطناعى وكشفت عن العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، ومن الاستثمار بكثافة في OpenAI إلى الكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة Bing AI الجديدة كليًا والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تبذل الشركة قصارى جهدها عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الناشئة، والآن، وفقًا لأحدث التقارير، تخطط مايكروسوفت لجلب روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي إلى وحدة التحكم في الألعاب Xbox، وفقاً لموقع indiatoday.

قالت الشركة لموقع The Verge في بيان لها، إن أداة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في العديد من الأسئلة المتعلقة بالدعم، وقد تقوم حتى بمعالجة المبالغ المستردة بالكامل للألعاب في يوم من الأيام.

وفقًا لتقرير The Verge، تستعد Microsoft لتغيير الطريقة التي يعمل بها دعم العملاء لأجهزة Xbox حيث تخطط الشركة لتقديم برنامج chatbot مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتم تصميم هذا المساعد الافتراضي، الذي يُطلق عليه اسم Xbox Support Virtual Agent، لتحسين تجربة الدعم من خلال توفير استجابات سريعة وفعالة لاستفسارات المستخدم.

نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت، أفاد موقع The Verge أن برنامج الدردشة الآلي، المجهز بقدرات معالجة اللغة الطبيعية، يخضع حاليًا للاختبار، وتوصف بأنها "شخصية ذكاء اصطناعي مجسدة" تنشط عند التعامل مع المستخدمين، مما يوفر تفاعلاً أكثر تخصيصًا، وسيتم ربط برنامج الدردشة الآلي بوثائق الدعم الشاملة من Microsoft لشبكة Xbox والنظام البيئي، مما يضمن استجابات دقيقة ومفيدة لمجموعة واسعة من الاستفسارات.

وأكد هايان تشانغ، المدير العام لقسم Gaming AI في Xbox، وجود برنامج الدردشة الآلي، مسلطًا الضوء على قدرته على تبسيط مهام الدعم، وقال Zhang لموقع The Verge: "نحن نختبر وكيلًا افتراضيًا لدعم Xbox، وهو نموذج أولي داخلي لشخصية متحركة يمكنها الاستعلام عن موضوعات دعم Xbox بالصوت أو النص".

يهدف الوكيل الظاهري لدعم Xbox إلى تلبية احتياجات دعم العملاء المختلفة، بدءًا من استكشاف مشكلات الأجهزة وإصلاحها وحتى المساعدة في إدارة الاشتراك، وقد يسهل أيضًا عمليات استرداد أموال اللعبة مباشرةً من خلال موقع دعم Microsoft على الويب.

وفي الوقت نفسه، تعمل مايكروسوفت على تسريع جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي الآونة الأخيرة، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتطوير قسم جديد تمامًا للذكاء الاصطناعي للتركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكبر، ومن المثير للاهتمام أن الشركة التي يقودها ساتيا ناديلا قامت بتعيين مصطفى سليمان، المؤسس المشارك لشركة Google DeepMind، لقيادة قسم الذكاء الاصطناعي الجديد، قام سليمان، الذي عمل سابقًا كرئيس لقسم الذكاء الاصطناعي التطبيقي في DeepMind، بمشاركة الأخبار على مقبض X الخاص به.

وكتب أنه متحمس للانضمام إلى Microsoft لقيادة قسم الذكاء الاصطناعي لديها وأن العديد من الموظفين في شركته الناشئة InflectionAI، بما في ذلك المؤسس المشارك كارين سيمونيان، سينضمون أيضًا إلى الفريق، وأضاف أن شركة Inflection AI ستحصل على رئيس تنفيذي جديد وأنه خاض رحلة مذهلة مع الشركة الناشئة.

وفي الوقت نفسه، رحب ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بسليمان أيضًا عبر منشور على موقع X، وقد كتب الرئيس التنفيذي أنه "مسرور جدًا لأنه يقود Microsoft AI".