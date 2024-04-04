تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن خطط شاومي لدعم سلسلة Redmi K80 بمعالج Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Redmi K، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني لدعم سلسلة Redmi K80 بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 4.

قدمت شاومي سلسلة K70 في شهر نوفمبر من العام الماضي برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، وشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 2K، وسطوع يصل إلى 4000 nits، وسعر يبدأ من 352 دولار.

واليوم تؤكد التسريبات على أن شاومي تستعد لإطلاق جيل جديد من هذه السلسلة، كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Smart Pikachu” أو شاومي تهدف إلى دعم سلسلة Redmi K80 القادمة بأفضل التكوينات.

وتشير التوقعات إلى أن السلسلة القادمة تتضمن هواتف Redmi K80 وRedmi K80 Pro، مع الإصدار الأقل تكلفة Redmi K80E.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن شاومي حققت تقدم سريع في عملية تطوير سلسلة Redmi K80، والتي تأتي بقدرة بطارية 5500 mAh.

كما تأتي الشاشة في هذه الإصدارات بجودة عرض 2K على غرار إصدارات الشركة السابقة من سلسلة Redmi K70، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة مستوى سطوع مركزي بنسبة أعلى.

أيضاً أوضح مصدر التسريبات أن شاومي ستقدم هواتف Redmi K80 بمعالجات مختلفة، على أن يضم Redmi K80 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 4، بينما يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

يذكر أن كوالكوم تستعد للإعلان الرسمي عن معالج Snapdragon 8 Gen 4 في حدث يعقد في شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن تعقد شاومي حدث خلال نفس الشهر للإعلان عن سلسلة Redmi K80.

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