تكنولوجيا: صور نماذج أولية توضح تغييرات التصميم في هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن نماذج معدنية أولية لهواتف ابل القادمة iPhone 16 وiPhone 16 Pro والتي توضح التغييرات المقدمة من ابل في تصميم هذه الإصدارات.

شغلت هواتف iPhone 16 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث كُشِف عن صور ثلاثية الأبعاد للجيل القادم من هواتف الأيفون، إلى جانب صور حية لحافظة الهواتف.

واليوم تعود التسريبات بمزيد من التفاصيل حول إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro، حيث أكدت النماذج المعدنية الأولية على ملامح تصميم هذه الإصدارات.

ولقد نشرت الصور الحية عبر حساب “Sonny Dickson” على منصة X، حيث ظهرت النماذج الخاصة بالإصدارات الأربعة من سلسلة iPhone 16.

وتؤكد الصور على أن التغيير الأكبر يأتي في تصميم هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus، حيث تم تغيير تصميم الكاميرة التي تأتي بتصميم رأسي في هذه الإصدارات، وتؤكد التسريبات على أن ابل قامت بهذا التغيير في التصميم لدعم ميزة تسجيل الفيديو المكاني لدعم مستخدمي نظارة “Vision Pro”.

أيضاً تحصل هذه الإصدارات على زر “الأكشن” الذي قدم حصرياً لإصدارات Pro السابقة، بينما تتوسع ابل هذا العام لدعم كافة السلسلة القادمة بزر الأكشن.

كما تضيف ابل زر “Capture” جديد في الجانب الأيمن لهواتف iPhone 16، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الزر يأتي بتصميم ميكانيكي وسطح يدعم اللمس للتحكم في التكبير والتصغير بالإيماءات.

من جانب أخر تؤكد النماذج المعدنية على التصميم المميز بالحجم الأكبر لهواتف iPhone 16 Pro وPro Max مقارنة بالإصدارات الرئيسية، ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل تقدم هذه الإصدارات بحجم شاشة 6.3 إنش و6.9 إنش.

يذكر أن ابل تعقد مؤتمر في شهر سبتمبر من هذا العام للإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 16، لذا من المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات هذه الإصدارات حتى الإعلان الرسمي.

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