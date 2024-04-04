تكنولوجيا: شكاوى من مستخدمي Galaxy S23 Ultra تؤكد تعطل خاصية اللمس في الشاشة بعد تحديث OneUI 6.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج مؤخراً في دفع تحديث OneUI 6.1 لسلسلة هواتف Galaxy S23، إلا أن هذا التحديث أدى إلى تعطل خاصية اللمس في شاشة Galaxy S23 Ultra وفقاً لشكاوى سجلت من عدد كبير من المستخدمين.

أوضحت الشكاوى التي سجلت عبر مستخدمي هاتف Galaxy S23 Ultra أن تثبيت التحديث الأخير من سامسونج OneUI 6.1 أدى إلى تعطل اللمس في الشاشة عن العمل، بينما إستمر قلم S في العمل والإستجابة على الشاشة لدعم المستخدمين.

ولقد أكد مستخدمي Galaxy S23 Ultra على رصد المشكلة مباشرة بعد تثبيت التحديث، كما واجهت جميع الوحدات نفس المشكلة بشكل متفاوت، حيث تعذر اللمس في بعض الأحيان لدى عدد من المستخدمين، بينما تعطلت خاصية اللمس بشكل كامل لدى البعض الأخر.

كما أشار عدد أخر إلى أن الشاشة تستجيب للقلم فقط، بينما أكد أغلب المستخدمين على أن إعادة تشغيل الهاتف لا تدعم حل هذه المشكلة، أيضاً أشار مستخدم أخر على منصة X أن مستشعر البصمة توقف عن العمل.

يذكر أن عدد ممن واجهوا مشكلة تعطل اللمس في الشاشة قاموا في وقت سابق باستبدال شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra.

المصدر