شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.62 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 4 أبريل خسارة قدرها 1.62 %، ليتم تداولها 64,354 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 1,134 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets 360.

قال شيفام ثاكر الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin، تعليقًا على انخفاض أسعار العملات المشفرة : "كانت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية هي السبب الرئيسي للارتفاعات خلال الربع الأول من عام 2024، ومع بقاء حوالي أسبوعين فقط على النصف، يمكننا أن نتوقع المزيد من التقلبات بسبب التغير الإيجابي في ديناميكيات العرض".

شهدت أسعار الأثير انخفاضًا بنسبة 2.15 % اليوم الخميس 4 أبريل، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول الأثير عند 3,190 دولارًا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة ETH بمقدار 72 دولارًا.

سجلت Solana وRipple وDogecoin وCardano وAvalanche وShiba Inu وBitcoin Cash وPolkadot خسائر إلى جانب BTC وETH.

كما شهدت كل من Tron وPolygon وLitecoin وNear Protocol وUniswap وLeo وCosmos خسائر.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.93 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأظهرت بيانات CoinMarketCap أن تقييمها يبلغ حاليًا 2.47 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي سجلت أرباحًا اليوم الخميس Binance Coin، وUSD Coin، وMonero، وBitcoin SV.