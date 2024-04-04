شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تمنح العلامات الزرقاء لمن لديهم أكثر من 2500 متابع مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت رسالة من منصة X لبعض المستخدمين مع وضع علامة زرقاء على حساباتهم، تقول: "باعتبارك عضوًا مؤثرًا في مجتمع X، فقد قدمنا لك اشتراكًا مجانيًا في X Premium، يخضع لشروط X Premium عن طريق تحديد هذا الإشعار".

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، قدمت تغريدة لاحقة من X شرحًا: أي حسابات بها أكثر من 2500 حساب تم التحقق منه سواء كان من المشتركون المدفوعون في Premium أو Premium+ الزرقاء، تحصل على ميزات Premium مجانًا وشارة زرقاء، وأي حسابات بها أكثر من 5000 تحصل على طبقة Premium+ الخالية من الإعلانات، مجانًا أيضًا.

كان المستخدمون الوحيدون الذين يحصلون على الشيكات الزرقاء المميزة المجانية قبل ذلك، هم أولئك الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين في نطاق المليون، كحد أدنى، إلى جانب المشاهير وشركات الإعلام.



يبدو أن الخطوة الجديدة هي وسيلة لجذب المستخدمين المؤثرين ذوي الأعداد المنخفضة من المتابعين (الصحفيين إلى حد كبير) إلى التوثيق.



ربما قررت X أنها بحاجة إلى المزيد من الصحفيين الحاصلين على الشارات الزرقاء، ففي أعقاب الأحداث الأخيرة (زلزال تايوان، الانتخابات التركية، انهيار جسر بالتيمور)، اشتكى بعض المستخدمين من أن X لم تعد منصة الأخبار العاجلة ذات المعيار الذهبي كما كان تويتر من قبل.



كما أنه من المحتمل أن يرجع ذلك إلى أن الصحفيين، الذين يكتشفون مثل هذه الأخبار، قد شهدوا انخفاضًا في الأهمية بينما تعمل خوارزميات X على تضخيم محتوى التحقق الأزرق والردود.



