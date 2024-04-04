تكنولوجيا: هاتف Honor X7b 5G ينطلق برقاقة Dimensity 6020 وقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor اليوم على موقعها الرسمي عن هاتف Honor X7b 5G الذي ينطلق للأسواق العالمية برقاقة Dimensity 6020 وقدرة بطارية 6000 mAh.

كانت Honor قد قدمت للأسواق العالمية إصدار 4G من هاتف Honor X7b خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم إصدار 5G من الهاتف.

ويتميز Honor X7b 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD+، أو بدقة 2412 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير ولقطات macro.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6020، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MagicOS 7.2.

ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي بمكبرات صوتية مزدوجة، ويدعم تقنية Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.1.

ويتميز الهاتف بأبعاد 166.7 في 76.5 في 8.24مم، ووزن 199 جرام، على أن يتوفر Honor X7b 5G بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والفضي والأخضر بسعر 249 يورو.

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