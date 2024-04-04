تكنولوجيا: ‏HP تطلق مجموعة من أجهزة Chromebook الجديدة بسعر يبدأ من 299 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم HP العديد من طرازات Chromebook 2024 الجديدة هذا الأسبوع، بأسعار تبدأ من 299 دولارًا.

ستطلق HP بدءًا من اليوم أربعة أجهزة Chromebook جديدة مقاس 14 بوصة لعام 2024، بما في ذلك اثنان في برنامج Chromebook Plus.

تبدأ المجموعة بجهاز HP Chromebook 14a. يحتوي هذا الجهاز، والذي يبدأ سعره من 299 دولارًا، على شاشة بحجم 14 بوصة ودقة 1366 × 768 مع معالج Intel N100 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت. ويتميز الجهاز بشحنUSB-C ومكبرات صوت مزدوجة مواجهة للأعلى.

التالي في المجموعة هو أول طرازين من HP Chromebook Plus لعام 2024. يحتوي جهاز HP Chromebook Plus 14a على معالج Intel Core i3-N305 مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين UFS بسعة 128 جيجابايت وشاشة أفضل من الطراز الأرخص أيضًا.

لا تزال الشاشة بحجم 14 بوصة، ولكنها بدقة 1080 بكسل مع سطوعًا عند 300 نتس مقابل 250 نتس في الطراز الأقل. ويبدأ سعر هذا الجهاز من 529 دولارًا.

يتوفر الآن أيضًا جهاز HP Chromebook Plus X360 14b. يتطابق هذا الخايب المحمول تقريبًا مع جهاز Chromebook Plus 14a، ولكنه يتميز بشاشة تعمل باللمس ومفصلة بزاوية 360 درجة حتى تتمكن من استخدام الجهاز كجهاز لوحي عند قلب الشاشة. ويأتي بتكلفة أعلى تبلغ 599 دولارًا.

وأخيرًا، سيكون هناك أيضًا جهاز HP Chromebook X360 14b القياسي بسعر يبدأ من 399 دولارًا. سيكون لديه مواصفات أقل مقارنة بـ Plus، ولكن سعيًا لتحقيق هذا السعر الأقل. وتقول HP أن هذا الجهاز سيكون متاحًا في وقت لاحق من شهر أبريل.

تقول HP أن تشكيلة أجهزة Chromebook لعام 2024 بالكامل مصنوعة باستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.

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