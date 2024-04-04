تكنولوجيا: إستعراض لهاتف realme 12 Pro Plus 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت realme للأسواق هاتف realme 12 Pro Plus 5G وهو أحد أفضل الهواتف المتوسطة المنافسة في الأسواق بتركيز خاص على ترقية للكاميرة وآداء أفضل في الألعاب، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على مميزات وعيوب هذا الإصدار.

محتوى الصندوق

وحدة الهاتف

محول الشحن بقدرة 67W

كابل للشحن

حافظة شفافة للهاتف

التصميم

طور هاتف realme 12 Pro Plus 5G بتصميم يضم كل ما يحتاج إليه المستخدم لهاتف في أعلى مستوى في الفئة المتوسطة، بتركيز خاص على دفع تصميم نهائي إنسيابي بأعلى جودة تصنيع.

ويجمع تصميم الهاتف بين اللون البيج “Navigator” المميز بتصميم جلدي أنيق مع شريط ذهبي يتوسط الغطاء الخلفي، وأيضاً حلقة باللون الذهبي في محيط وحدة الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم دائري يتوسط الجزء العلوي من الغطاء الخلفي.

كما تدعم realme هذا الإصدار بعدد من التقنيات تشمل Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، أيضاً تقدم الهاتف بمعايير IP65 لمقاومة الماء والغبار.

الهاتف يأتي أيضاً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة وكاميرة سيلفي تتوسط الشاشة، كما يضم منفذ USB C في الجزء السفلي، ويضم 2 من السماعات بنظام ستريو، كما ينطلق الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

أيضاً يتميز realme 12 Pro Plus 5G بدعم تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM للإتصال بشبكات 5G.

الشاشة

تدعم realme هاتف realme 12 Pro Plus 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، ودعم اللمس السريع بمعدل 240 Hz، وأقصى سطوع بنسبة 950 nits، كما تدعم الشاشة إنتاج حتى مليار لون لذا تقدم الشاشة عرض رائع مع تجربة سلسة وإنسيابية في تشغيل الألعاب ومحتوى الفيديو.

أيضاً تدعم الشاشة دقة عرض 1080 في 2412 بيكسل بكثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش، كما يتميز الهاتف بأبعاد 20:9، وتشغل الشاشة نسبة 90.4% من إطار الهاتف.

الهاتف مميز أيضاً بحواف نحيفة جداً في محيط الشاشة، والتي تأتي بحجم أكبر بنسبة ضئيلة في الجزء السفلي، مع إنحناء في جانبي الشاشة.

الكاميرة

تعد الكاميرة واحدة من نقاط التسويق الأولى في هذا الإصدار، حيث تدعم realme الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع تركيز PDAF متعدد الإتجاهات، ودعم للتثبيت البصري.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8 وعدسات periscope telephoto للتكبير البصري حتى 3 مرات، وأيضاً دعم التثبيت البصري، و تثبيت PDAF.

وفي الإختبار العملي لآداء الكاميرة قدمت آداء رائع في التكبير البصري الواضح بتفاصيل دقيقة بشكل مذهل، ومع مقارنة هذا الآداء مع كاميرة هاتف iPhone 15 Pro Max قدمت كاميرة realme 12 Pro Plus 5G نفس مستوى الآداء في نتائج الصور.

كما قدمت الكاميرة آداء مذهل أيضاً في التكبير الرقمي حتى 120 مرة، مع آداء رائع أيضاً في تسجيل الفيديو لهاتف من الفئة المتوسطة.

ويأتي المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما يدعم إلتقاط صور بزوايا عرض فائقة الإتساع بكفاءة، مع دعم الوضع البانورامي في التصوير.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 أو 120 إطار لكل ثانية مع تثبيت إلكتروني.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، بآداء جيد في إلتقاط صور بزوايا واسعة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

الآداء

تدعم realme هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 الذي يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 710، ولقد إختبر نموذج الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، والذي يدعم توسيع الذاكرة حتى 24 جيجا بايت رام.

وتقدم هذه التكوينات آداء سلس وسريع في تشغيل الألعاب، كما يدعم معالج Snapdragon 7s Gen 2 التوازن بين الآداء وإستهلاك البطارية.

أيضاً يتكامل الآداء مع نظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI 5.0 التي تقدم تجربة واضحة وسلسة في تصفح الهاتف وتعدد المهام، وعند مقارنة الهاتف بالإصدارات الأخرى المنافسة من الفئة المتوسطة قدم الهاتف آداء رائع وسريع يرتقي بهذا الإصدار إلى فئة أعلى في الهواتف الذكية.

البطارية والشحن

يضم realme 12 Pro Plus 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وتقدم realme محول الشحن في محتوى الصندوق، ويمكن لتقنية الشحن السريع أن تدعم شحن نسبة 50% من البطارية خلال 19 دقيقة فقط، وتأتي البطارية بعمر شحن جيد على مدار اليوم.

هل يستحق الشراء؟

تدعم realme هذا الإصدار بعدد من المميزات الممتازة لإصدار من الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين الإعدادات الممتازة في الكاميرة بآداء منافس للإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في تقنية التكبير بوضوح وتفاصيل دقيقة.

كما يضم شاشة مشرقة بعرض إنسيابي سلس وسريع في تشغيل الألعاب ويتكامل العرض مع التجربة الصوتية المقدمة من المكبرات الصوتية.

أيضاً يأتي realme 12 Pro Plus 5G بتصميم جلدي أنيق لافت للإنظار، بتجربة مريحة في حمل الهاتف بلمسات ذهبية مميزة للنموذج المميز باللون البيج، الهاتف يقدم آداء رائع لهاتف من الفئة المتوسطة، كما يدعم التوازن بشكل رائع بين الآداء وإستهلاك البطارية بفضل المعالج، لذا بشكل عام يعد هذا الإصدار أحد أفضل الإصدارات المرشحة للشراء هذا العام.