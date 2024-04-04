تكنولوجيا: طرازات Lenovo YOGA Pro 2024 تتميز بوحدات المعالجة المركزية Intel Core Ultra الجديدة ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX 40 Series

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت لينوفو مؤخرًا بالتشويق لسلسلة أجهزة الحواسب المحمولة YOGA Pro 2024 في الصين.

تتضمن السلسلة طرازات مثل YOGA Pro 14s High-Performance و YOGA Pro 16s Supreme Edition. يأتي كلا الجهازين مزودين ببعض المعدات الرائعة، خاصة شرائح Intel Core Ultra الجديدة التي توفر استهلاكًا أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة مع تقديم أداء قوي أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن تقنية Intel AI Boost، والتي تهدف إلى تسريع المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور والفيديو، مما قد يوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في مهام الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تحتوي أجهزة الحواسب المحمولة هذه على نظام مكون من ستة مكبرات صوت يدعم Dolby Atmos وشاشة PURESIGHT. وقد تم ضبطهم للبرامج الإبداعية الاحترافية مثل Photoshop وPremiere Pro.

يتميز طراز YOGA Pro 16s Supreme Edition بشاشة لمس LED صغيرة مقاس 16 بوصة بدقة 3200 × 2000 وتردد 165 هرتز مع سطوع يصل إلى 1000 نتس في المتر المربع.



يحتوي الجهاز على خيارين للمعالج: Intel Core Ultra 7 155H / Ultra 9 185H، مقترنًا بذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت، وخيارات لتضمين ما يصل إلى 4 محركات أقراص M.2 NVME SSD.

سيأتي الحاسب المحمول مزودًا بثلاثة خيارات لوحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك RTX 4050 و 4060 و 4070 منNVIDIA.

ويحتوي طراز Supreme أيضًا على كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مع ميزة التعرف على الوجه للأمان ومكالمات الفيديو. واعتمادًا على المواصفات، فهو يوفر بطارية بقوة 84 واط في الساعة، مقترنة بمحول طاقة بقدرة 100 واط/170 واط.

وعلى صعيدًا آخر، يوفر الطراز عالي الأداء خيارات وحدة المعالجة المركزية Core Ultra 5 125H / Ultra 7 155 / Ultra 9 185H المقترنة بوحدات معالجة الرسومات RTX 4050 / 4060.

يحتوي الجهاز على 4 فتحات PCIe 4.0 لمحركات أقراص SSD وخيارين من الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت / 32 جيجابايت LPDDR5x.

سيحصل العملاء على ثلاثة خيارات للشاشة، بما في ذلك لوحة 14.5 بوصة 2.5K IPS ولوحة 2.8K OLED OLED وشاشة تعمل باللمس 3K IPS.

يحتوي الجهاز على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل توفر أيضًا التعرف على الوجه Face ID. وتتمتع البطارية الموجودة بسعة 73 واط مع محول طاقة 100 واط/140 واط حسب الطراز.

وعلى الرغم من المواصفات الكبيرة، إلا أنه سيكون خفيف الوزن إلى حد ما، حيث يتراوح وزنه بين 1.49 كجم و 1.59 كجم حسب الطراز.

سيتم إطلاق كلا الجهازين المحمولين في 18 أبريل في الصين. نتوقع ظهورهم لأول مرة في السوق العالمية تحت اسم مختلف.

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