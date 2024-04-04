تكنولوجيا: معالج Snapdragon X Elite يُظهر تحسنًا كبيرًا في الأداء بنسبة 49 بالمئة في أحدث اختبار قياسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، ظهر حاسب محمول غامض من شركة Lenovo مدعوم بمعالج كوالكوم Snapdragon X Elite على منصة Geekbench.

ومع ذلك، فإن نتائج الأداء التي كشف عنها المؤشر لم تلبي تمامًا مطالبات شركة كوالكوم بشأن شريحة ARM الجديدة.

والآن، خضع حاسب محمول Lenovo جديد لاختبار Geekbench مرة أخرى، ولكن هذه المرة تحت اسم طراز مختلف، 4810UV0100.

ومن المثير للدهشة أن النتائج تبدو واعدة هذه المرة. إذ تظهر أحدث نتائج Geekbench 6 تحسنًا ملحوظًا في الأداء بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالنتيجة المعيارية السابقة.

وحقق حاسب لينوفو المحمول الجديد، المزود بمعالج Snapdragon X Elite، درجة أحادية النواة بلغت 2427 درجة ومتعددة النواة بلغت 14254 نقطة أثناء العمل بخطة طاقة “متوازنة“.

ومن حيث النتيجة، يعد هذا مكسبًا كبيرًا من 1628 و 11392 على التوالي. قد يكون هناك عدة عوامل تساهم في هذه الزيادة المفاجئة في الأداء.

ربما قامت منصة Geekbench 6 بإجراء تحسينات تعمل بشكل أكثر فعالية مع هذه الشرائح.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي حاسب Lenovo المحمول التجريبي على نظام تبريد محسّن مما يؤدي إلى الحصول على نتيجة أفضل بشكل عام.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مدة اختبار Geekbench القصيرة قد لا تقوم بتقييم كامل لقدرات الأداء المستمر للجهاز.

الاحتمال الآخر هو أنه مع اقتراب Snapdragon X Elite من إصداره، ربما تم تحسين البرامج المصممة لمجموعة الشرائح بشكل أفضل.

تقول كوالكوم إن X Elite سيأتي بخيارات طاقة تتراوح من 23 واط إلى 80 واط.

يُظهر المعيار الأخير أن الحاسب المحمول يعمل وفقًا لخطة طاقة متوازنة. لذلك من الصعب تحديد قوة التصميم الحراري (TDP) الدقيقة لمجموعة الشرائح في الوقت الحالي.

علاوةً على ذلك، يبدو أن Lenovo قد تختبر نماذج متعددة باستخدام شريحة Snapdragon X Elite، حيث أن هذا هو الحاسب المحمول الثاني من Lenovo الذي يظهر على Geekbench والذي يتميز بشريحة ARM الجديدة.

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