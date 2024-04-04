تكنولوجيا: هاتف Vivo X100 Ultra قد يصل مع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر نوفمبر الماضي، كشفت شركة Vivo عن الهاتفين الذكيين Vivo X100 وX100 Pro في الصين. يتميز كلا الهاتفين بمعالج Dimensity 9300.

وفي حين كان محبي Vivo يتوقعون أن يصبح Vivo X100 Pro+ المجهز بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 رسميًا مع X100 وX100 Pro، إلا أن الشركة لم تكشف عنه في ذلك الوقت.

وزعمت العديد من التقارير أنه تمت إعادة تسمية الهاتف إلى Vivo X100 Ultra ومن المقرر أن يظهر لأول مرة في الربع الثاني من هذا العام.

وأكد نائب رئيس Vivo للمنتجات، Huang Tao، عبر منصة Weibo أن الشركة ستطلق قريبًا هواتف تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ويشير هذا إلى أن إطلاق X100 Ultra قد لا يكون بعيدًا.

كما زعمت عدة تقارير أن Vivo X100 Ultra، الذي سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 3، سيحظى بدعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه. سيسمح هذا للهاتف الذكي بالتنافس مع أمثال هواتف Find X7 Ultra و Xiaomi 14 Ultra التي تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

في المناطق النائية مثل الأماكن الخارجية أو الغابات أو الصحاري أو المحيطات أو الجبال حيث لا تتوفر إشارات الاتصال التقليدية، يمكن للأفراد إنشاء اتصالات مباشرة مع الأقمار الصناعية باستخدام هواتفهم المحمولة للاتصالات في حالات الطوارئ.

لذا، يمكن أن يكون الاتصال عبر الأقمار الصناعية أداة مفيدة جدًا في مثل هذه البيئات الصعبة.

ووفقًا للتقارير، سيحتوي Vivo X100 Ultra على كاميرا رئيسية LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم الفتحة المتغيرة وOIS. من المتوقع أن يحتوي إعداد الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع وكاميرا مقربة وكاميرا مقربة بيريسكوب.

وبصرف النظر عن Vivo X100 Ultra، يقال إن الشركة تعمل على سلسلة الهواتف الذكية X100s. كما تشير التقارير إلى أن X100s و X100s Pro سيأتيان مزودين بمعالج Dimensity 9300+ القادم.

على اي حال، من المحتمل أن تظهر سلسلة X100 Ultra و X100s لأول مرة في شهر مايو في الصين.

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