شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مولد الصوت بالذكاء الاصطناعى Stability AI يصدر ميزة إنتاج أغانى مدتها 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Stability AI للتو عن Stable Audio 2.0، وهي نسخة مطورة من منصة توليد الموسيقى الخاصة بها.

ويتيح هذا النظام للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى ثلاث دقائق من الصوت عبر المطالبة النصية، ويكون هذا بطول الأغنية الفعلية تقريبًا، لذلك سيعمل أيضًا على إعداد مقدمة وتقدم كامل للوتر وخاتمة.

وفيما يتعلق بمميزات وسلبيات التقنية، أولا الأخبار الجيدة هى وجود ثلاث دقائق ضخمة وبلغ الإصدار السابق من البرنامج الحد الأقصى عند 90 ثانية ، فقط تخيل أغنية عيد الميلاد المزيفة التي يمكنك تأليفها بأسلوب أغنية Rob Thomas/Santana ، وميزة أخرى وهى أن الأداة مجانية ومتاحة للجمهور من خلال موقع الشركة على الويب.

كما إنها تعمل بشكل أساسى عبر رسالة نصية، ولكن هناك خيار لتحميل مقطع صوتى، وسيقوم النظام بتحليل المقطع وإنتاج شيء مماثل، ويجب أن تكون جميع الملفات الصوتية التي تم تحميلها خالية من حقوق الطبع والنشر، لذا فإن هذا ليس لأغراض محاكاة شيء موجود بالفعل.

بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا، على سبيل المثال، لطنين جزء من الطبلة أو تمديد مقطع مدته 20 ثانية إلى شيء أطول.

لكن لا تزال هذه موسيقى التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، كقطعة محادثة وكرمز لمستقبل محتمل، وهو أمر رائع للمصلحين وسيئ للموسيقيين.

ويمكن أن تبدو الأغاني أنيقة في البداية حتى تبدأ الطبقات في الظهور ثم تصبح الأمور مخيفة بعض الشيء.

على سبيل المثال، يحب النظام إضافة أصوات، ولكن ليس بأي لغة بشرية معروفة، وأعتقد أنه بأي لغة تشكل النص في الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

ويبدو الغناء وكأنه أشخاص حقيقيون، وفي أحيان أخرى يبدو أنهم منشدون يتم ترشيحهم عبر الفضاء الخارجي، إنه مكان رائع في وسط هذا الوادي الغريب، ووصفت The Verge الأغاني بأنها "بلا روح وغريبة"، وتمت مقارنتها بأصوات الحيتان.