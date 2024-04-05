شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريقان مصريان من معهد تكنولوجيا المعلومات يفوزان فى مسابقة "زنقة الألعاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريقان مصريان يضمّان عددًا من الطلاب والخريجين من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مسابقة "زنقة الألعاب" التي انعقدت تحت رعاية شركة تنافس لتقنية المعلومات ومنصة "جارس" في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس.

ومسابقة "زنقة الألعاب" هي واحدة من أبرز الفعاليات المخصصة لصناعة تطوير الألعاب الرقمية في المنطقة العربية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير منصة للمطورين لعرض ألعابهم والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم العربي. وشهدت هذه النسخة مشاركة أكثر من 800 مشارك من 12 دولة عربية، قاموا بتطوير أكثر من 210 لعبة في 72 ساعة.

وحصل فريق يضم أعضاء من أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات وخريجي مسار الواقع الممتد على المركز الثالث في المسابقة وذلك عن تطوير لعبة "عالم البذور"، كما حصد فريقٌ آخر مكوّن من مجموعة من الطلاب في مساري فن الألعاب وبرمجة الألعاب بالمعهد على جائزة أفضل لعبة بتصويت الجمهور عن لعبة "مسك الليل".

جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي المعهد دورًا حيويًا في تعزيز نمو صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية في مصر، إذ ينظم مجموعة من الأنشطة، منها دورات تدريبية وندوات تعليمية وشهادات احترافية وفعاليات ومسابقات متخصصة في هذا المجال بهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال تطوير الألعاب الرقمية وتأهيلهم للاحتراف فيه.