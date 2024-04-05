شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يكشف عن قفل الدردشة للأجهزة المرتبطة ويقدم إشارات خاصة لتحديثات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعالج تطبيق واتساب مشكلة تتعلق بالخصوصية من خلال ميزة قفل الدردشة، وذلك بفضل الاكتشاف الأخير الذي توصلت إليه WABetaInfo، في السابق كان قفل الدردشات ينطبق فقط على الجهاز الأساسي، ويعمل تحديث WhatsApp Beta الجديد لنظام أندرويد 2.24.8.4، المتوفر على متجر جوجل بلاي، على إغلاق هذه الثغرة، حيث يمكن للمستخدمين تأمين محادثاتهم باستخدام رمز سري عبر جميع الأجهزة المرتبطة، مما يضمن خصوصية متسقة.

تمكين قفل الدردشة على الأجهزة المرتبطة: يعد تمكين قفل الدردشة على الأجهزة المرتبطة أمرًا بسيطًا على الهاتف الأساسي، يقوم المستخدمون بفتح تطبيق واتساب، والوصول إلى مجلد الدردشات المقفلة، واختيار الإعدادات.

وبعد ذلك، يمكنهم اختيار خيار "الرمز السري"، وإنشاء رمز سري، وإدخاله للتأكيد، وسيتم تأمين محادثاتهم عبر جميع الأجهزة.

تعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال الإشارات الخاصة يقدم الإصدار التجريبي من واتساب لنظام iOS (24.7.10.71) "إضافة إشارات خاصة" لتعزيز التفاعل الاجتماعي (بفضل WABetaInfo مرة أخرى).

يمكن للمستخدمين، ذكر جهات اتصال محددة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، سواء تم ذكر شخص ما في صورة أو رسالة نصية أو تمنى له الخير، تتلقى جهة الاتصال التي تم وضع علامة عليها إشعارًا، مما يعزز المشاركة، والأهم من ذلك أن هذه الإشارات خاصة، ومرئية فقط للشخص المذكور.

التطلع إلى المستقبل: المزيد من الميزات في الأفق يخضع كل من تحسين قفل الدردشة والإشارات الخاصة حاليًا للاختبار التجريبي ومن المتوقع طرحه لجميع المستخدمين بعد التقييم الناجح.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الواردة من WABetaInfo إلى أن واتساب يستكشف ميزات مثل تشغيل الفيديو بصورة داخل صورة ووظيفة للعثور على قنوات مماثلة، مما يزيد من إثراء تجربة المستخدم.

وتعد هذه الميزات القادمة بتوفير المزيد من الأمان وتحسين الخصوصية والتفاعل الاجتماعي المعزز لمنصة واتساب.