شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر برنامج Chatbot AI لدعم إكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطو مايكروسوفت خطوات كبيرة في دمج الذكاء الاصطناعي (AI) عبر منتجاتها، وتأتي وحدة تحكم ألعاب Xbox في المرتبة التالية، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على تطوير روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا لمعالجة استفسارات الدعم من مستخدمي إكس بوكس.

وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية مايكروسوفت الأكبر لدمج الذكاء الاصطناعي في عروضها، مما قد يؤدي إلى حقبة جديدة لدعم العملاء في صناعة الألعاب.

تقديم الذكاء الاصطناعي لدعم إكس بوكس وفقًا لمصادر قريبة من المشروع، كما ذكرت The Verge، يهدف برنامج الدردشة الآلي AI من مايكروسوفت إلى تبسيط تجربة الدعم للاعبي إكس بوكس.

سيتم تجهيز chatbot لأتمتة الاستجابات لاستفسارات المستخدم الشائعة، واستخلاص معرفته من شبكة إكس بوكس والنظام البيئي، وهذا يضمن أنها قادرة على تقديم المساعدة ذات الصلة وفي الوقت المناسب.

ومن المثير للاهتمام أن قدراته تمتد إلى ما هو أبعد من الإجابة على الأسئلة، فقد يكون برنامج الدردشة الآلي قادرًا على معالجة عمليات استرداد أموال اللعبة مباشرةً من خلال موقع دعم مايكروسوفت على الويب.

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب إكس بوكس بينما يخضع حاليًا للاختبار الداخلي، الذي يركز بشكل أساسي على معالجة المشكلات داخل Minecraft Realms، فإن تطوير برنامج الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي يسلط الضوء على طموح مايكروسوفت للاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة إكس بوكس أكثر تعزيزًا.



بالإضافة إلى هذا التطبيق المحدد، تستكشف الشركة أيضًا "مساعدي الطيارين" المدعومين بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في جهود الاعتدال والسلامة على المنصة، حيث يمكن لهؤلاء المساعدين الرقميين التعامل مع الإشراف على المحتوى وإجراءات التنفيذ وطلبات المستخدم، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ألعاب أكثر أمانًا.

التزام مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي يمتد استثمار مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من منصة Xbox.

ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء قسم مخصص للذكاء الاصطناعي، إلى دفع طموحات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

يعد تحرك مايكروسوفت لدمج الذكاء الاصطناعي في وظائف دعم Xbox تطوراً واعداً لكل من اللاعبين وصناعة التكنولوجيا ككل، ومن خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، تهدف مايكروسوفت إلى تقديم دعم أكثر كفاءة وفعالية، مع تعزيز السلامة والاعتدال في النظام الأساسي في الوقت نفسه، كما يضيف خطوة أخرى في رحلة الشركة نحو مستقبل متكامل بعمق مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.