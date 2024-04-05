شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تواجه مشكلة تتعلق بالنفايات البلاستيكية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من التعهدات بخفض استخدام العبوات البلاستيكية، يقدر تقرير جديد صادر عن منظمة أوشيانا غير الربحية أن النفايات البلاستيكية فى أمازون استمرت فى النمو بالولايات المتحدة.

أنتجت الشركة 208 ملايين رطل من النفايات البلاستيكية من عبواتها فى الولايات المتحدة فى عام 2022 وحده، والتى تقول أوشيانا إنها نفايات كافية للدوران حول الأرض أكثر من 200 مرة على شكل وسائد هوائية بلاستيكية.



وهذا يمثل قفزة بنسبة 10% تقريبًا من كمية النفايات البلاستيكية التى أنتجتها فى العام السابق، وفقًا للتقرير.



وتقول أوشيانا إن الولايات المتحدة تمثل حالة شاذة مثيرة للقلق بالنسبة لشركة أمازون، وعلى الصعيد العالمى، تقول عملاق التجارة الإلكترونية إنها خفضت استخدامها للتغليف البلاستيكى بنسبة 11.6 % فى عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لكن الولايات المتحدة هى أكبر سوق للشركة، وتقول أوشيانا أن هذا هو المكان الذى تحتاج فيه أمازون إلى تحقيق المزيد من التقدم.



قال مات ليتلجون، نائب الرئيس الأول للمبادرات الإستراتيجية فى أوشيانا، فى بيان صحفى أرسل عبر البريد الإلكترونى، لا توجد شفافية كبيرة بشأن كمية النفايات البلاستيكية التى تضخها أمازون من مكان إلى آخر، أحدث تقرير للاستدامة، والذى يغطى عام 2022، لا يقسم البيانات حسب الدولة، كما أنها لا تقوم بالإبلاغ عن جميع النفايات البلاستيكية الناتجة عن الطلبات التى ينفذها بائعون خارجيون.



لذلك اعتمدت أوشيانا على بيانات السوق من شركتى Mordor Intelligence وEuromonitor لإجراء تحليلها، ثم أجرت تعديلات بناءً على البيانات العامة التى أصدرتها أمازون حول التدابير الجديدة التى تهدف إلى تقليل النفايات.

وفى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى The Verge، وصف بات ليندنر، نائب رئيس أمازون للميكاترونكس والتعبئة المستدامة، تحليل أوشينا بأنه "تقرير مضلل يحتوى على معلومات مبالغ فيها وغير دقيقة حول عبواتنا البلاستيكية" وأشار إلى "الجهود التى بذلتها الشركة على مدار سنوات للقضاء على عبوات التوصيل البلاستيكية من مراكز التنفيذ الآلية الخاصة بنا فى الولايات المتحدة."



وتخلصت أمازون من أكياس التوصيل البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للطلبات التى يتم شحنها من مراكز التنفيذ التابعة لها فى أوروبا فى عام 2022. وفعلت الشيء نفسه فى الهند فى عام 2020.



وكان التحول أبطأ فى الولايات المتحدة، حيث أصبح مركز الوفاء فى ولاية أوهايو هو الأول فى البلاد الذى يستبدل عبوات التوصيل البلاستيكية بالبدائل الورقية فى عام 2023.



ولا يتم قبول أكياس الأفلام البلاستيكية المستخدمة للتغليف بشكل عام فى برامج إعادة التدوير على جانب الرصيف، ولأن هذا النوع من البلاستيك أصعب فى إعادة تصنيعه من الزجاجات، فإن المستهلكين الذين يرغبون فى توجيهه بعيدًا عن مدافن النفايات والمحارق سيحتاجون إلى أخذه إلى مواقع تسليم محددة فى الولايات المتحدة.



وفى يوليو من العام الماضى، بدا أن أمازون قدمت التزامًا غامضًا بالتخلص تمامًا من بعض عبواتها البلاستيكية المميزة.

وقالت الشركة فى تقرير الاستدامة الخاص بها فى ذلك الوقت: "إننا نتخلص تدريجيًا من الأكياس المبطنة التى تحتوى على مواد بلاستيكية لصالح البدائل القابلة لإعادة التدوير". لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لموعد حدوث ذلك.



وتريد شركة Oceana أن ترى الشركة تتخلص تدريجيًا من العبوات البلاستيكية فى قاعدتها الرئيسية، الولايات المتحدة، كما أنها تدعو أمازون إلى تقليص إجمالى كمية العبوات البلاستيكية التى تستخدمها بما لا يقل عن الثلث بحلول نهاية العقد.