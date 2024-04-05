شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز 5 ميزات متوقع طرحها فى تحديث واتساب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta لطرح العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، وتعد هذه الميزات، المتوقع إطلاقها قريبًا، بجعل المحادثات ومشاركة التحديثات وإدارة الدردشات أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويقال إن الميزات قيد التطوير وقد تم الكشف عنها بواسطة WA Beta Info، وهو مصدر موثوق، وفقاً لموقع indiatoday.

1. ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي

تقديم روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي، والذي تم إعداده لإحداث ثورة في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات داخل التطبيق، مدعومًا بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Meta، ومن المتوقع أن يكون برنامج الدردشة الآلي هذا، الذي يطلق عليه اسم Meta AI، متاحًا للوصول مباشرة داخل واتساب، وسيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة واسترجاع المعلومات دون مغادرة التطبيق، مما يجعل الحصول على إجابات سريعة أو ترجمات في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى، وبالإضافة إلى ذلك، سيمكن محرر الصور الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المستخدمين من تحرير صورهم ومعالجتها بشكل إبداعي مباشرة داخل واتساب، وإضافة تأثيرات فنية وتحسين صورهم بسهولة.

2. المدفوعات الدولية

وفي محاولة لتبسيط المعاملات الدولية، يقدم واتساب أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين الهنود بإجراء مدفوعات دولية مباشرة من التطبيق، ومن خلال الاستفادة من واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ستمكن هذه الميزة أصحاب الحسابات المصرفية، من تحويل الأموال إلى الخارج بسلاسة، وسيكون لدى المستخدمين خيار تمكين ميزة المدفوعات الدولية يدويًا واختيار المدة التي يرغبون في إبقائها نشطة، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة والراحة.

3. قسم الدردشة المقترح

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم واتساب قسمًا مخصصًا "للدردشة المقترحة" داخل التطبيق، بهدف تبسيط الاتصالات الجديدة وتعزيز التواصل بين المستخدمين، ويقع هذا القسم في أسفل قائمة الدردشات، وسيوصي بجهات الاتصال من دفاتر عناوين المستخدمين الذين لم يتفاعلوا معهم من قبل، مما يسهل توسيع الشبكات الاجتماعية وبدء المحادثات مع جهات الاتصال المقترحة. وعسيتمكن المستخدمون من التحكم في تجربة المراسلة الخاصة بهم، مع القدرة على استبعاد قسم "الدردشة المقترحة" في أي وقت.

4. الإشارة الخاصة إلى جهات الاتصال

بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية والأمان، تفيد التقارير أن واتساب يعمل أيضًا على ميزة تسمح للمستخدمين بوضع علامة خاصة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، وعلى غرار ميزة القصص في Instagram، ستمكن هذه الوظيفة الجديدة المستخدمين من ذكر جهات اتصال محددة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يضمن أن جهات الاتصال التي تم وضع علامة عليها تتلقى إشعارات سرية مع الحفاظ على خصوصية الإشارات عن المشاهدين الآخرين، ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على زيادة تفاعل المستخدم وجعل حالات واتساب مساحة أكثر تفاعلية لمشاركة التحديثات واللحظات مع أفراد محددين.

5. ميزة قفل الدردشة

وأخيرًا، يتطلع واتساب إلى توسيع ميزات الخصوصية الخاصة به من خلال تقديم القدرة على قفل الدردشات ليس فقط على الأجهزة الأساسية ولكن أيضًا على الأجهزة المرتبطة، وسيتمكن المستخدمون من إنشاء رمز سري على هواتفهم الأساسية للوصول إلى الدردشات المقفلة على الأجهزة المرتبطة، مما يضمن بقاء المحادثات الحساسة مخفية عن أعين المتطفلين عبر جميع المنصات، ومن المتوقع أن توفر هذه الميزة المزيد من الأمان وراحة البال للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب للاتصال الآمن.