شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أجهزة iPhone المؤهلة لنظام التشغيل iOS 18 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple حاليًا لعقد مؤتمر المطورين العالمي 2024 (WWDC)، المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، ومع اقتراب الموعد، تزداد الترقب للكشف عن الإصدار الجديد من نظام التشغيلiOS 18 ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث بمثابة إصلاح شامل لأجهز iPhone، حيث يتميز بواجهة مستخدم مُعاد تصميمها، وتكامل قوي للذكاء الاصطناعي، وتركيز متزايد على تجربة المستخدم، وفقاً لموقع indiatoday.

يشير المحلل مارك جورمان إلى أن iOS 18 سيكون أكبر تحديث قدمته Apple على الإطلاق لأجهزة iPhone الخاصة بها حتى الآن، ووفقا له، سيقدم عملاق كوبرتينو ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعمًا لمعيار مراسلة RCS الجديد، في حين أنه من المتوقع ظهوره لأول مرة في سلسلة iPhone 16 القادمة، فمن المتوقع أيضًا أن تصدر Apple نظام التشغيل iOS 18 لأجهزة iPhone الأقدم المتوافقة، دعونا نلقي نظرة تفصيلية على الميزات المتوقعة لنظام التشغيل iOS 18 واستكشاف أجهزة iPhone التي قد تكون مؤهلة للتحديث.

أجهزة iPhone المؤهلة لنظام التشغيل iOS 18

لم تؤكد شركة Apple رسميًا أي أجهزة iPhone ستكون متوافقة مع نظام التشغيل iOS 18، لكن الشائعات تشير إلى أن مجموعة واسعة من الأجهزة ستكون مؤهلة، بما في ذلك العديد من الطرز من عام 2018 وما بعده، ومن المحتمل أن يشمل ذلك أجهزة iPhone XS وXR، على الرغم من أن هذا أقل تأكيدًا.

فيما يلي قائمة بأجهزة iPhone التي من المتوقع أن تكون متوافقة مع نظام التشغيل iOS 18:

ايفون 11

ايفون 11 برو

ايفون 11 برو ماكس

ايفون 12 ميني

ايفون 12

ايفون 12 برو

ايفون 12 برو ماكس

ايفون 13 ميني

ايفون 13

ايفون 13 برو

ايفون 13 برو ماكس

آيفون SE (الجيل الثالث)

ايفون 14

ايفون 14 بلس

ايفون 14 برو

ايفون 14 برو ماكس

ايفون 15

ايفون 15 بلس

ايفون 15 برو

ايفون 15 برو ماكس

ميزات iOS 18 المشاع عنها

يشاع أن تحديث iOS 18 القادم من Apple سيكون مليئًا بالميزات المثيرة التي تعد بإعادة تعريف تجربة مستخدم iPhone.

تكامل الذكاء الاصطناعي

يقال إن iOS 18 يقدم موجة من تحسينات الذكاء الاصطناعي (AI) عبر التطبيقات والخدمات الأصلية على جهاز iPhone الخاص بك، توقع رؤية ميزات مثل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في Apple Podcasts، مما يتيح للمستخدمين مراجعة المحاضرات أو المقابلات بسهولة، وقد يتلقى Siri أيضًا تحسينات كبيرة في قدرات المحادثة، ليصبح أكثر فائدة، علاوة على ذلك، قد يقدم iOS 18 ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لتطبيقات مثل البريد والملاحظات، مما يوفر وظائف مثل التلخيص التلقائي للبريد الإلكتروني أو ترجمة مقتطفات نصية مباشرة داخل هذه التطبيقات، مما يعزز الإنتاجية للمستخدمين المشغولين.

الترقية إلى خرائط أبل

يشاع أن خرائط Apple ستخضع لترقية كبيرة من خلال دمج الخرائط الطبوغرافية، وستوفر هذه الميزة، المألوفة بالفعل لمستخدمي Apple Watch، معلومات مفصلة عن المسار وخطوط الارتفاع والمعالم مباشرة على أجهزة iPhone، ستوفر هذه الخرائط المحسنة إمكانية التنقل الدقيق للمستخدمين الذين يشرعون في مغامرات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قد يمكّن iOS 18 المستخدمين من إنشاء مسارات مخصصة داخل خرائط Apple، مما يوفر المزيد من المرونة والتحكم في رحلاتهم.