شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يجدد مشغل الفيديو على تطبيقاته المحمولة ويضيف عناصر تحكم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد موقع فيسبوك، منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، مشغل الفيديو على تطبيقاته المحمولة، ومع هذه الترقية لن يضطر المستخدمون إلى رؤية أوضاع ملء الشاشة المختلفة وتجارب المشاهدة لأنواع مختلفة من مقاطع الفيديو.

وحاليًا، يمكن للمستخدمين مشاهدة Reels ومقاطع الفيديو الطويلة بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المباشرة على التطبيق، بينما يتم فتح Reels في وضع ملء الشاشة العمودي، يتم فتح مقاطع الفيديو الأطول ومقاطع الفيديو المباشرة في عرض نصف الشاشة مع التعليقات في الأسفل، ويعالج Facebook الآن هذا التناقض من خلال مشغل الفيديو الذي تمت ترقيته.

وبشكل أساسي، يقدم Facebook شاشة كاملة واحدة متسقة لجميع أنواع مقاطع الفيديو، وبمجرد طرح التحديث، سيتمكن المستخدمون من فتح جميع مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة العمودي.

ويبدو أن الشركة تستخدم Instagram's Reels كقالب لمشغل الفيديو الخاص بها. على الشاشة العمودية، سيكون لدى المستخدمين خيارات للإعجاب والتعليق والمشاركة وإرسالها إلى جهة اتصال على Messenger على الجانب الأيمن، مع اسم القائم بالتحميل في الأسفل متبوعًا بوصف الفيديو.

ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة التي قد لا تكون محاذية رأسيًا في الوضع الأفقي. وقال فيسبوك إن فتح معظم مقاطع الفيديو الأفقية في وضع ملء الشاشة سيظهر رمزًا لتحويل الاتجاه، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله الدخول إلى الوضع الأفقي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم عملاق الوسائط الاجتماعية أيضًا عناصر تحكم أفضل للتنقل عبر مقاطع الفيديو.

وسيرى المستخدمون خيارًا لإيقاف الفيديو مؤقتًا وتخطي عشر ثوانٍ للأمام أو للخلف من خلال الرموز الموضوعة مركزيًا. سيحصل المستخدمون أيضًا على مزيد من التحكم الدقيق للانتقال إلى جزء معين من الفيديو عن طريق تحريك شريط التمرير السفلي. علاوة على ذلك، ذكر المنشور أنه إلى جانب هذه الترقيات، يتم أيضًا تجديد نظام التوصيات وستستند التوصيات على اهتمامات المستخدمين.

وأضاف المنشور: "قد نوصي باستخدام Reel الذي يمنحك الإلهام لروتين مكياج يومي سريع أو مقطع فيديو تعليمي أطول حول تحسينات المنزل التي يمكنك صنعها بنفسك من أصحاب المنازل ذوي الخبرة".