شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنقل معزز Super Heavy إلى منصة الإطلاق لإجراء بعض الاختبارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل SpaceX الاستعداد للرحلة التجريبية التالية لصاروخ Starship العملاق، حيث أعلنت شركة SpaceX عبر X أنها نقلت المرحلة الأولى من مركبة Starship، وهي عبارة عن معزز مكون من 33 محركًا يسمى Super Heavy، إلى منصة الإطلاق في موقع Starbase الخاص بها في جنوب تكساس.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، شارك هذا المنشور أيضًا صورتين للمعزز العملاق المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والممسك بأذرع للبرج عند منصة الإطلاق المدارية لـ Starbase.



المعزز على منصة الإطلاق

من المفترض أن يتم وضع Super Heavy في موقع لإطلاق ثابت، وهو اختبار ما قبل الإطلاق حيث ستحترق محركات Raptor البالغ عددها 33 محركًا لبضع ثوان بينما تظل السيارة مثبتة على المنصة.

أجرت SpaceX بالفعل عمليات إطلاق ثابتة مع شريك المعزز، وهي مركبة فضائية في المرحلة العليا يبلغ طولها 165 قدمًا (50 مترًا) والتي ستطير مع Super Heavy في الرحلة التجريبية الرابعة لـ Starship.



منصة الإطلاق

وقال جوين شوتويل، رئيس SpaceX ومدير العمليات التنفيذي، الشهر الماضي، إن هذه المهمة يمكن إطلاقها في أقرب وقت ممكن في أوائل شهر مايو.