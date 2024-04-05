شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت إيدج يسمح بالتحكم فى مقدار ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Microsoft على ميزة جديدة لمتصفح Edge الخاص بها والتي ستتيح لك تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تستخدمها قريبًا.

اكتشف Leopeva64، وهو أحد أفضل الأشخاص في العثور على ميزات Edge الجديدة، قسمًا جديدًا للإعدادات في الإصدارات التجريبية للمتصفح الذي يتضمن شريط تمرير حتى تتمكن من تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي يمكن لـ Edge الوصول إليها، وفقا لتقرير ذافيرج.

ويبدو أن شريط تمرير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يستهدف لاعبي الكمبيوتر الشخصي، حيث يوجد إعداد في إصدارات Canary من Edge يتيح لك تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عندما تلعب لعبة كمبيوتر شخصي أو طوال الوقت، بينما يتيح لك شريط التمرير الاختيار بين 1 جيجابايت و16 جيجابايت فقط على نظام مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 16 جيجابايت.

وتحذر Microsoft من أن "تعيين حد منخفض قد يؤثر على سرعة المتصفح ، لا أستطيع الانتظار حتى أشهد فوضى Edge التي تحاول التعامل مع أكثر من 100 علامة تبويب على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 1 جيجابايت فقط.

ليس من الواضح بعد متى ستقوم مايكروسوفت بشحن هذه الميزة، حيث أنها قيد الاختبار فقط في إصدارات Canary من Edge في الوقت الحالى، ويتوفر شريط تمرير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أيضًا في قسم أساسيات المتصفح، والذي يتضمن وضع كفاءة الطاقة لـ Edge.

قدمت Microsoft وضع الطاقة / الأداء لـ Edge منذ سنوات لتحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) والبطارية في المتصفح.