شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة السيارات الكهربائية فى الصين تؤثر على إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة السيارات الكهربائية تسلا، التابعة لإيلون ماسك، مبيعات قليلة في الربع الأول هذا الأسبوع، ما يمثل تذكيرًا بأن الطلب على السيارات الكهربائية يبدو أنه يتعثر في جميع أنحاء العالم، ولم تكن الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، في مأمن من التباطؤ.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، تتوقع جمعية سيارات الركاب أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 25% إلى 11 مليون هذا العام، وفقًا للأرقام التي نشرتها بلومبرج، وهذا ارتفاع صحي، لكنه لا يزال أقل بكثير من معدل النمو في العام الماضي البالغ 36%.

تعد أي علامات على ضعف الطلب في الصين علامة حمراء لشركة تسلا، التي تكافح بالفعل لمواكبة التخفيضات الكبيرة في الأسعار من جانب منافسيها المحليين.

وقال سيث جولدستين، استراتيجي الأسهم في Morningstar الذي يرأس لجنة السيارات الكهربائية في شركة الأبحاث، "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من فشل تسليمات تسلا في الربع الأول جاء من الصين".

وأضاف، "هناك الكثير من المنافسة السعرية، ونحن نرى المستهلكين يتجهون إلى علامات تجارية أخرى تقدم عروضًا أرخص".

وخفضت تسلا أسعار الطرازات 3 وS وX وY في الصين العام الماضي في محاولة للتنافس مع المنافسين المحليين، التي تبيع سيارات أرخص تبلغ قيمتها 11 ألف دولار أحيانا.

ساعدت التخفيضات شركة Telsa على تسجيل أرقام تسليم قياسية، وحافظت على سعر سهمها مرتفعًا، لكنها ما زالت تفقد لقبها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم لعام 2023.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد تراجع عن استراتيجية خفض الأسعار هذا العام، وقال جولدستين إن هذه علامة على أنه يعلم أن تسلا لا تستطيع الفوز في حرب الأسعار والبقاء مربحة.



ومع ذلك، يبدو أن إبقاء الأسعار ثابتة في الصين قد أدى إلى نتائج عكسية، لقد أخطأت Tesla تمامًا توقعات وول ستريت لعمليات التسليم، وانخفضت حصتها السوقية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حوالي 7٪، وفقًا لتقديرات بلومبرج، بانخفاض من 11٪ في أوائل عام 2023.