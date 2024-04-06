شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ميتا، عن أن نهجها الحالي في تصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي محدود، وأنها ستطبق قريبًا شارة "Made with AI" على نطاق أوسع يشمل مقاطع الفيديو والصوت والصور، بدءًا من شهر مايو، حيث سيتم إلحاق الملصق بالوسائط عندما يكتشف مؤشرات صور الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع معايير الصناعة أو عندما يقر المستخدمون بأنهم يقومون بتحميل محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، قد تطبق الشركة أيضًا التصنيف على المنشورات التي يشير إليها مدققو الحقائق، وأعلنت الشركة عن هذا الإجراء في أعقاب قرار مجلس الرقابة بشأن مقطع فيديو تم تحريره بشكل ضار للرئيس جو بايدن.

كانت ميتا تطبق علامة "Imagined with AI" على الصور الواقعية التي يقوم المستخدمون بإعدادها باستخدام أداة Meta AI.

تقول ميتا إن السياسة المحدثة تتجاوز توصيات مجلس الرقابة بشأن التصنيف: "إذا قررنا أن الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت التي تم إنشاؤها أو تعديلها رقميًا تشكل خطرًا كبيرًا بشكل خاص لخداع الجمهور ماديًا بشأن مسألة ذات أهمية، فقد نضيف علامة أكثر وضوحًا حتى يحصل الأشخاص على مزيد من المعلومات والسياق".

في حين أن الشركة تعتقد بشكل عام أن الشفافية والسماح للصور والصوت التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بالبقاء على منصاتها هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، فإنها ستظل تحذف المواد التي تنتهك القواعد.

أوضحت ميتا: "سنقوم بإزالة المحتوى، بغض النظر عما إذا كان قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو بواسطة شخص، إذا كان ينتهك سياساتنا ضد التنمر والمضايقة، أو العنف والتحريض، أو أي سياسة أخرى في معايير مجتمعنا".