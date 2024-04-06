شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى Unknown Caller وهل يمكنك معرفة من هو على هاتفك؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون رؤية "متصل غير معروف" Unknown Caller عندما يرن هاتفك أمرًا مزعجًا بعض الشيء، معظمنا ليس متأكدًا تمامًا مما إذا كان سيغتنم الفرصة ويرد على هذه المكالمات أو يرسلها إلى بريدنا الصوتي.

و لن تعرف أبدًا ما إذا كان الشخص الموجود على الطرف الآخر هو مسوق عبر الهاتف أم أنه مكالمة آلية، أو زميل عمل، أو صديق أو أحد أفراد العائلة يتصل من مكان غير معتاد.

ما معنى متصل غير معروف؟

على عكس "لا يوجد معرف متصل" أو "رقم خاص"، فإن مصطلح "متصل غير معروف" يعني عادةً بالضبط ما يقوله: ليس لدى هاتفك أي فكرة عن هوية المتصل.

بافتراض أن خدمة الهاتف الخاصة بك تتضمن معرف المتصل، فمن المحتمل أن يمتد هذا النقص في المعرفة إلى ما هو أبعد من هاتفك إلى مزود الاتصالات الخاص بك، سواء كان ذلك شركة اتصالات متنقلة أو شركة خطوط أرضية تقليدية، باختصار لا يتم تزويد هاتفك بمعلومات حول المتصل لأنها غير متوفرة .

لسوء الحظ، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لذلك يمكن أن يكون ببساطة خطأ فى الشبكة أو خلل فى مكان ما على طول المسار.

وفي أغلب الأحيان، تكون المشكلة تتعلق بالتوافق بين شبكات الاتصالات المختلفة، على سبيل المثال، قد لا يقدم شخص يتصل بك من تطبيق VoIP معلومات معرف المتصل الصحيحة ، أو أي معلومات معرف المتصل على الإطلاق، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وعادةً ما تتطلب خدمات VoIP الاحترافية على مستوى الأعمال من عملائها إرسال معرف المتصل، لكن العديد من الشركات الصغيرة لا تفعل ذلك.

يمكن أيضًا أن تكون المكالمات الواردة من الخارج (خارج أمريكا الشمالية) مشكلة نظرًا لعدم قيام جميع شبكات الهاتف الأجنبية بتقديم معرف المتصل بالطريقة التي يتوقعها مشغل شبكة الجوال لاستقبالها، وستقوم بعض شركات الاتصالات بحذف ما تعتبره معلومات معرف المتصل غير صالحة بدلاً من تقديم سلسلة من الأرقام عديمة الفائدة لك.

هل يمكنك معرفة من هو المتصل غير المعروف؟

في أغلب الأحيان، لن تتمكن من التعرف بسهولة على المتصل غير المعروف كما ذكرنا أعلاه، تعني هذه الرسالة عادةً أن معلومات معرف المتصل غير موجودة، ولا يمكنك العثور على ما هو غير موجود.

ومع ذلك، فإن مجرد فقدان هاتفك لمعلومات معرف المتصل لا يعني أن مشغل شبكة الجوال الخاص بك لا يعرف مصدر المكالمة.

بالإضافة إلى معلومات معرف المتصل المصممة لتظهر على شاشة هاتفك، تقوم شبكات الاتصالات أيضًا بتمرير الأرقام الأصلية باستخدام تقنية تعرف باسم التعرف التلقائي على الأرقام (ANI).

ويتم استخدام ANI داخليًا بين الشبكات لأغراض التتبع والفوترة، كما إنه ليس متاحًا عادةً للمستخدمين النهائيين، ويمكن أيضًا أن يكون مختلفًا عن معرف المتصل.

على سبيل المثال، في الأعمال التجارية التي تحتوي على خطوط متعددة، سيكون رقم ANI هو الخط الفعلي الذي جاءت منه المكالمة، بينما قد يكون معرف المتصل رقمًا عامًا لخدمة العملاء أو رقمًا مباشرًا لمكتب الموظف.

في حين أنه من غير المرجح أن يزودك مشغل شبكة الجوال بهذه التفاصيل إذا طلبتها ببساطة، ولكن يمكنك إشراك جهات إنفاذ القانون إذا تعرضت لمضايقات خطيرة من قبل شخص من رقم غير معروف، حيث يمكنهم طلب أي معلومات متاحة لدى مشغل شبكة الجوال من خلال القنوات التحقيقية والقانونية المتاحة لهم.

اعتمادًا على مزود خدمة الاتصالات الخاص بك، قد تتمكن أيضًا من معاودة الاتصال بمتصل غير معروف باستخدام ميزة تُعرف عادةً باسم إعادة الاتصال الأخير.

على الرغم من أن هذا نادرًا ما يكون متاحًا على الهواتف المحمولة، إلا أن معظم مزودي خدمة الخطوط الأرضية في أمريكا الشمالية يسمحون لك بالاتصال بـ *69 لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة تم تلقيها.

وفي معظم الحالات، يعمل هذا حتى عندما يتم حظر معرف المتصل عمدًا، و لن يخبرك بالرقم، لكنه سيتصل به مرة أخرى.

إنها عملية بعيدة المنال عند التعامل مع متصلين غير معروفين، ولكنها تستحق المحاولة، فقط ضع في اعتبارك أنك لن تكتشف الكثير ما لم يرد شخص ما على مكالمة الرد هذه.

وتدعى العشرات من التطبيقات الموجودة على Play Store وApp Store أنها يمكن أن تساعدك في معرفة المتصلين غير المعروفين، لا تضيع وقتك مع هذه الأشياء في هذا السيناريو، حيث لا يمكن لأي منها مساعدتك في العثور على رقم هاتف "متصل غير معروف".

هذه المعلومات ببساطة غير متوفرة، ولا توجد طريقة سحرية يمكنهم من خلالها الحصول عليها ، على الأقل ليس دون اختراق شبكة مشغل شبكة الجوال بشكل غير قانوني.

بدلا من ذلك ، تتحدث معظم التطبيقات ذات السمعة الطيبة التي تدعي تحديد أرقام غير معروفة عن مطابقة الأسماء للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة تظهر في معرف المتصل الخاص بك.

وتعمل بعض هذه التطبيقات بشكل جيد من خلال استخدام قواعد البيانات عبر الإنترنت وعمليات البحث العكسي عن الأرقام، ومع ذلك يمكنك غالبًا الحصول على بعض الأدلة بنفسك من خلال البحث عن هذه الأرقام على Google.

وأخيرًا، يمكن لتطبيقات مثل TrapCall المساعدة في تحديد المتصلين غير المعروفين، ولكن فقط إذا قمت بإعدادها لاعتراض تلك المكالمات مسبقًا.

وتقوم هذه الخدمات بتوجيه المكالمات المرفوضة عبر شبكات الهاتف الخاصة بها حتى تتمكن من قراءة واجهة الاتصال الوطنية (ANI) حتى في حالة عدم توفر معرف المتصل، ومع رسوم الاشتراك الشهرية وبعض مشكلات الخصوصية المحتملة ربما لا تستحق ذلك لمجرد إرضاء فضولك، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة إذا كان شخص ما يضايقك.

ويعمل TrapCall بشكل جيد للغاية مع المكالمات المحظورة ("لا يوجد معرف متصل" أو "رقم خاص")، ولكن من الممكن أن يتم ضربه أو تفويته مع أشخاص مجهولين ("متصل غير معروف") لأنه قد لا يكون هناك أي معلومات متصل ليتمكن من التقاطها.