شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك ضبط دقة الشاشة فى نظام التشغيل Windows 11 فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ضبط دقة الشاشة على جهاز Windows الخاص بك أسهل مما تعتقد، كل ما يتطلبه الأمر هو رحلة سريعة إلى تطبيق الإعدادات أو لوحة التحكم (اعتمادًا على إصدار Windows الذي تقوم بتشغيله) وبضع ضغطات وستكون في طريقك إلى شاشة أسهل في العرض، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند.

وسنوضح لك هنا كيفية ضبط دقة الشاشة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11.

فى ويندوز 11

الخطوة 1: انتقل إلى تطبيق إعدادات Windows 11.

الخطوة 2: اضغط فوق عرض.

الخطوة 3: اضغط على الشاشة التي تريد تغيير دقة الشاشة لها، وسيتم تصنيف شاشات العرض على أنها "1" أو "2" إذا كان لديك شاشات متعددة متصلة، وإذا لم يكن لديك شاشات متعددة متصلة، فانتقل إلى الخطوة 4.

الخطوة 4: في قسم القياس والتخطيط ، اضغط فوق دقة العرض، و اختر دقة ثم اضغط فوق الاحتفاظ بالتغييرات .