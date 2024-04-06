شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير كلمة مرور Gmail الخاصة بك فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تغيير كلمة مرور Gmail أمرًا في غاية الأهمية لأمنك على الإنترنت، إذا كنت مثل المستخدم العادي، فإن حساب Gmail الخاص بك مرتبط بالعشرات من المنظمات والبرامج الأخرى ، وإذا تم اختراق حسابك، فلا يمكن تحديد نوع الضرر الذى يمكن أن يحدث.

ولهذا السبب، من الضروري تغيير كلمة مرور Gmail على فترات منتظمة، و تجعل Google هذه العملية غير مؤلمة إلى حد ما، ويجب ألا تستغرق أكثر من بضع ثوانٍ من البداية إلى النهاية.

تغيير كلمة المرور الخاصة بك باستخدام الموقع

الخطوة 1: افتح أي متصفح لسطح المكتب وانتقل إلى صفحة حساب Google ، إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل، اضفط فوق الزر الأزرق انتقل إلى حساب Google في الزاوية اليمنى العليا وأدخل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك كما هو مطلوب، و إذا لزم الأمر، تحقق من هويتك باستخدام المصادقة الثنائية.

الخطوة 2: اضغط فوق علامة التبويب "الأمان" المدرجة على اليسار.

الخطوة 3: اضغط فوق كلمة المرور المدرجة فى قسم تسجيل الدخول إلى Google .

الخطوة 4: أدخل كلمة المرور الحالية واضغط فوق الزر التالى الأزرق للتحقق من هويتك.

الخطوة 5: أدخل كلمة المرور الجديدة فى الحقل العلوى، وأدخلها مرة أخرى فى الحقل السفلى، ثم اضغط فوق زر تغيير كلمة المرور الأزرق .

الخطوة 6: تأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك معقدة، وتحتوي على مزيج من الأرقام والأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والأحرف الخاصة، و إذا كنت قلقًا بشأن نسيانها، فاستخدم مدير كلمات المرور، ونوصي أيضًا باستخدام التحقق من خطوتين لتحصين حسابك إلى جانب خيارات استرداد كلمة المرور مثل الهاتف الذكى أو حساب بريد إلكترونى مختلف.