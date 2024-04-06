شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب دون إتلاف المفاتيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد بضعة أشهر من الاستخدام، يمكن أن تتراكم الزيوت والغبار وقطرات المشروبات وفتات الطعام حتى في لوحات المفاتيح الخاصة بأفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا، لا أحد محصن ضد هذا، ولا حتى خبراء التكنولوجيا مثلنا، ولكن هناك طرقًا لتنظيف الكمبيوتر المحمول الخاص بك مرة أخرى.

لقد وضعنا أفضل الطرق لتنظيف لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول ، سواء كنت تحاول تطهيرها ببساطة أو تحتاج إلى تنظيف عميق كالتالي:

للغبار على المدى الطويل

الجميع يعرف كيف يبدو هذا، قد لا يكون الأمر سيئًا مثل البقع اللزجة، ولكن بمرور الوقت، يتراكم الغبار بشكل طبيعي بين مفاتيحك وعلى جوانبها، وإذا كنت تريد التخلص منه، احصل على مكنسة كهربائية.

والهواء المضغوط هو احتمال آخر، لكننا لا ننصح به. سيعمل هذا السيف ذو الحدين على إزالة الكثير من الغبار والفتات، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفجير الكثير منها في الكمبيوتر المحمول الخاص بك، مما قد يسبب المزيد من المشاكل. عادةً ما تكون المكنسة الكهربائية حلاً أكثر كفاءة.

للأوساخ التى لن تزول

نحن نتحدث عن الخام الذي يتراكم نتيجة الزيوت وخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام وكل شيء آخر قد يساهم في ظهور البقع الكبيرة واللويحات على لوحة المفاتيح، يمكنك القيام بمهمة التنظيف هذه باستخدام مناديل مطهرة، لكننا نفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين ، والتي تتفوق في تنظيف الأوساخ مثل هذه.

بمجرد حصولك على إسفنجة الميلامين، قم بنقعها في الماء، ثم قم بإخراجها واتركها حتى تجف بدرجة كافية حتى لا تترك خطوطًا من الماء على لوحة المفاتيح.

افرك زاوية الإسفنجة بلطف على الأجزاء المتسخة من المفاتيح حتى تتم إزالة الأوساخ، يمكن أن يكون الميلامين مادة كاشطة للغاية إذا تم استخدامه بلا مبالاة، لذا كن بطيئًا وحاول تجنب فرك أي شخصيات رئيسية، من السهل أيضًا قطع المادة إلى الشكل الصحيح، لذا لا تتردد في قص جزء منها لمزيد من العمل المخصص.

للجراثيم

احصل على بعض كحول الأيزوبروبيل وحزمة من قطع القطن ، يعد الأيزوبروبيل ضروريًا، لأن الإصدارات الأقوى منه قد تؤدي عن طريق الخطأ إلى حرق بعض أحرف لوحة المفاتيح لديك.

من ناحية أخرى، تعتبر المسحات القطنية أو أعواد القطن أمرًا بالغ الأهمية لأنك لا تريد أي سوائل بالقرب من لوحة المفاتيح، حتى عند التنظيف. اغمس قطعة من القطن وامسحها حتى تصبح مبللة ولكن دون التعرض لخطر التقطير، ثم ابدأ في مسح مفاتيحك واحدًا تلو الآخر، هذه الطريقة المملة إلى حد ما فعالة جدًا ولكن من الأسهل القيام بها إذا كنت تشعر بالملل قليلاً ولديك بعض الوقت لتضيعه.

عند انسكاب أى سائل

إن سكب شيء يحتمل أن يكون لزجًا عبر الجزء العلوي من لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول غالبًا ما يكون سببًا للقلق، ولتقليل احتمالات حدوث ضرر دائم، قم بإعطاء الأولوية لحماية المكونات الداخلية لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل كل شيء، وأخرج البطارية، وافصل الكمبيوتر إذا لزم الأمر. لا تقم بتشغيله مرة أخرى حتى تتأكد من تبخر أي سائل بداخله. اعتمادًا على نوع الانسكاب (ومدى خطورته)، قد يستغرق الأمر يومًا أو يومين حتى يجف.إذا بدا أن نظام التشغيل أو البيانات الخاصة بك قد تعرضت للتلف، فقم بأخذ الكمبيوتر المحمول الخاص بك لإجراء الإصلاحات في أسرع وقت ممكن.



