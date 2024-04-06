شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حماية حسابك على مايكروسوفت من هجمات تسجيل الدخول الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الحسابات عبر الإنترنت أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، ولهذا السبب قد تكون محاولات تسجيل الدخول المشبوهة مثيرة للقلق.

إذا لاحظت وابلًا من إشعارات "تسجيل الدخول غير الناجح" على حساب Microsoft الخاص بك، فمن المؤكد أن هذا مدعاة للقلق - ولكن الأهم من ذلك، أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لماذا يعد أمان الحساب أمرًا بالغ الأهمية؟

يعد حساب Microsoft الخاص بك بمثابة بوابة للعديد من الخدمات المهمة، ومن المحتمل أن تشمل:

البريد الإلكتروني: يقوم Outlook أو Hotmail بتخزين الاتصالات والمرفقات الحساسة.

التخزين السحابي: قد يحتوي OneDrive على صور شخصية ومستندات وملفات مهمة.

الاشتراكات: تعتمد Xbox Game Pass وMicrosoft 365 والخدمات الأخرى على هذا الحساب.

البيانات الشخصية: قد يحتوي ملفك الشخصي على عنوانك ورقم هاتفك ومعلومات أخرى.

قد يؤدي حساب Microsoft الذي تم اختراقه إلى سرقة البيانات، أو القيام بنشاط احتيالي على الخدمات المتصلة، أو حتى الإغلاق الكامل لحياتك الرقمية.

اتخاذ الإجراء: التغلب على محاولات تسجيل الدخول الضارة

في حين أن الوضع مثير للقلق، يمكنك استعادة اليد العليا باستخدام استراتيجية ذكية:

الاسم المستعار السري

انتقل إلى ادارة الأسماء على اعدادت الحساب على موقع مايكروسوفت، وقم بإنشاء اسم مستعار جديد للبريد الإلكتروني لحسابك. تأكد من أن هذا الاسم المستعار فريد ويصعب تخمينه.

كيف تعمل هذه الاستراتيجية؟

غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات آلية لقصف الحسابات بمحاولات تسجيل الدخول باستخدام قوائم أسماء المستخدمين المسربة أو الشائعة (مثل عنوان بريدك الإلكتروني القديم).

ومن خلال تحويل تسجيل الدخول الأساسي الخاص بك إلى اسم مستعار سري، تصبح هذه الهجمات عديمة الفائدة. سيتلقى المهاجمون رسائل "لم يتم العثور على المستخدم"، معتقدين أن حسابك غير موجود.

نصائح أمنية إضافية

كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها: تجنب إعادة استخدام كلمات المرور واختر كلمة مرور معقدة لحساب Microsoft الخاص بك.

المصادقة الثنائية (2FA): قم بتمكين هذه الميزة في إعدادات حساب Microsoft الخاص بك للحصول على طبقة إضافية من الحماية.

كن حذرًا: لا تنقر أبدًا على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو تقدم معلومات حسابك إلى مصادر لم يتم التحقق منها.

قد تكون محاولات تسجيل الدخول المتواصلة مخيفة، ولكن تذكر أن لديك القدرة على حماية حسابك. باتباع هذه الخطوات، يمكنك التغلب على المهاجمين المحتملين وحماية حساب Microsoft الخاص بك من الاختراق.