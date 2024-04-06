تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Redmi Turbo 3 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Redmi التجارية لإطلاق سلسلة Turbo الجديدة في السوق الصيني، ولقد كشفت الصور الحية المسربة عن تصميم هاتف Redmi Turbo 3 المرتقب.

تشير التوقعات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Turbo 3 في السوق الصيني في حدث يعقد بعد إنطلاق حدث سلسلة Note وأيضاً قبل إنطلاق الحدث المقرر عقده للإعلان عن سلسلة K.

ويعد هاتف Redmi Turbo 3 أول إصدار من السلسلة يكشف عنه في أحدث التسريبات المصورة الحية، كما رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد بألوان الأبيض والأسود.

وتؤكد الصور على أن هاتف Redmi Turbo 3 يأتي بتصميم غير تقليدي في الجهة الخلفية من الهاتف، حيث تتضمن الجهة الخلفية إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

ويتوسط الإعدادات مستشعر في فتحة بحجم أصغر، والذي يشار إلى أنه يضم مستشعر macro، بينما تتضمن الجهة الأخرى من إعدادات الكاميرة اثنان من الحلقات، وتشير الصور ثلاثية الأبعاد إلى أن الفتحة الأولى تضم فلاش LED، بينما يظهر شعار Redmi في الحلقة المغلقة الأخيرة.

من جانب أخر كشفت التسريبات التي نشرت على منصة Weibo إلى أن هاتف Redmi Turbo 3 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، كما يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS، كما يضم بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi Turbo 3 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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