تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية وقدرة الشحن في هاتف Galaxy Z Fold 6 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للمنافسة قريباً بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي في الأسواق، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل سعة البطارية وقدرة الشحن في هاتف Galaxy Z Fold 6 القادم.

شارك حساب “Ice Universe” على منصة X تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 6، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن العملاق الكوري تخطط هذا العام لإطلاق اثنان من إصدارات Fold، إلا أن التسريبات إختلفت حول العلامة التجارية للإصدار الثاني.

ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن الإصدار الثاني من هواتف Fold يأتي بعلامة Fold6 FE التجارية، بينما أشارت بعض التسريبات الأخرى إلى أن الإصدار الثاني يأتي بعلامة “Fold6 Ultra” التجارية، على أن تقدم سامسونج إصدار من الهواتف المميزة بإصدار صدفي بعلامة “Flip FE”.

من جانب أخر أوضحت التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” أن هاتف Galaxy Z Fold 6 يأتي بقدرة بطارية 4400 mAh، كما يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ولقد قدمت سامسونج إصدارها السابق Galaxy Z Fold 5 بنفس السعة في البطارية وأيضاً نفس قدرة الشحن السريع، لذا من المتوقع أن تقدم سامسونج إصدار أعلى بتحسينات في سعة البطارية وقدرة الشحن السريع.

يذكر أن vivo قدمت مؤخراً هاتف X Fold3 Pro القابل للطي بقدرة بطارية 5700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، لذا سيكون لدى سامسونج منافسة كبيرة في سوق الهواتف القابلة للطي هذا العام.

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