تكنولوجيا: اليوتيوب تحذر شركة OpenAI من إستخدام مقاطع اليوتيوب لتدريب برنامج “Sora”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حذرت منصة اليوتيوب شركة OpenAI مؤخراً من إستخدام مقاطع اليوتيوب في عملية تدريب تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي في برنامج “Sora”.

عادت شركة OpenAI للأضواء من جديد بعد مرور عام على إنطلاق روبوت الدردشة “ChatGPT”، إلا أن التركيز الآن على برنامج “Sora” المطور لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، الذي يعمل على إنشاء نماذج لمقاطع فيديو واقعية وفقاً للفيديو التمهيدي.

ولقد أثار برنامج “Sora” العديد من التساؤلات حول آلية تدريب البرنامج، بشكل خاص بعد المقابلة الأخيرة ل”Mira Murati”، حيث وجه إليها تساؤل حول ما إذا برنامج “Sora” يرتكز على إستخدام مقاطع منصة اليوتيوب كمصدر لتدريب البرنامج إلا أنها لم تقدم إجابة محددة.

وفي مقابلة ل”Neal Mohan” الرئيس التنفيذي لمنصة YouTube مع بلومبرج حذر شركة OpenAI من إستخدام مقاطع اليوتيوب لتدريب برنامج “Sora”، كما أكد على أن الشركة لم تصرح لشركة OpenAI بإستخدام هذه المقاطع.

ولقد أكد “Mohan” على أن أحد التوقعات الرئيسية لمنشئ المحتوى على منصة اليوتيوب هي الإلتزام بشروط المنصة بشكل خاص مع المجهود الذي يبذله المستخدم في إنشاء مقاطع الفيديو.

يذكر أن آلية تدريب نماذج OpenAI لنماذج الذكاء الإصطناعي التوليدي أثارت الكثير من التساؤلات منذ إنطلاقها والتي تشمل برامج DALL-E، وChatGPT، وSora، ولقد أكد تقرير من Wall Street على أن الشركة تخطط لإستخدام مقاطع اليوتيوب من جديد لتدريب GPT-5، وهو ما يتعارض مع شروط الخدمة المقدمة من منصة اليوتيوب.

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