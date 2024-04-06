شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحقق 135 مليار دولار إيرادات خلال عام 2023.. والـ Metaverse لا تزال تخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج، رئيس Meta (فيسبوك سابقًا) مؤخرًا عن تفاصيل الإيرادات حول الربع الأخير للشركة، حيث حققت Meta إيرادات بلغت 40.1 مليار دولار بين سبتمبر وديسمبر، وفي المجموع، تمكنت وسائل التواصل الاجتماعي من جني 134.9 مليار دولار في عام 2023.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إيرادات Meta بنسبة 16 بالمائة، ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن وحدة Meta’s Reality Labs لم تشهد سوى خسائر منذ عام 2021.

وفي تقرير الأرباح الذي تم نشره في 4 مارس، أقر زوكربيرج بأنه شهد فترة جيدة من حيث الإيرادات، وعلى الرغم من أن وحدته Reality Labs شهدت خسائر، إلا أن قطب التكنولوجيا أشاد بالتقدم الذي أحدثته هذه المبادرة في التقنيات المتقدمة الناشئة.

وقال الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا في بيانه: "لقد حققنا ربعًا جيدًا مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو، لقد حققنا الكثير من التقدم في رؤيتنا لتطوير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس".

عزز زوكربيرج التزامه باستكشاف التغيير عندما أعاد تسمية Facebook إلى Meta في عام 2021، وفي ذلك الوقت، تم إنشاء وحدة جديدة داخل الشركة تسمى Reality Labs، و تم تكليف هذه الهيئة الخاصة بإجراء البحث والتطوير حول Metaverse وحالات استخدامه.

في السنوات الثلاث الماضية، أصدرت Reality Labs منتجات أجهزة الواقع المعزز والواقع المعزز (AR) مثل مجموعة سماعات الرأس Quest VR لتعزيز اعتماد هذه التقنيات، واعتبارًا من مارس 2023، أفادت التقارير أن Meta باعت 20 مليون سماعة رأس Quest.

على الرغم من جهودها المستمرة، إلا أن وحدة Meta’s Reality Labs واجهت خسائر فقط عندما يتعلق الأمر بإيراداتها. وبحسب ما ورد كشفت ميتا في فبراير أن Reality Labs تكبدت خسارة قدرها 46.5 مليار دولار بينما حققت إيرادات تقارب 11 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.

قبل ذلك، خسرت شركة Reality Labs 13.7 مليار دولار في عام 2022.

على الرغم من هذه العواقب المالية، حافظ زوكربيرج على تقديراته بشأن الطفرة القادمة، ففي مايو 2023، كلفت شركة Meta بإجراء دراسة زعمت أن Metaverse يمكن أن يساهم بما يصل إلى 760 مليار دولار أو حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2035.

