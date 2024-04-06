تكنولوجيا: تشغيل شبكة Find My Device من جوجل خلال الأيام المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أعلنت شركتا جوجل وأبل أنهما تعاونتا لمعالجة التتبع غير المرغوب فيه من خلال AirTags وأجهزة التتبع الأخرى، والعمل على مواصفات مناسبة لهذا الغرض.

بعد ذلك، بعد بضعة أشهر، طرحت جوجل تنبيهات التعقب غير المرغوب فيها على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 والإصدارات الأحدث، كما أعاقت أيضًا طرح شبكة Find My Device الخاصة بها حتى تنفذ أبل وسائل حماية مماثلة للتتبع غير المرغوب فيه في iOS.

لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا، ولكن الآن يبدو أننا أخيرًا وصلنا. فقد أرسلت جوجل بريدًا إلكترونيًا إلى بعض مستخدمي أندرويد تخبرهم أن شبكة Find My Device التي طال انتظارها سيتم إطلاقها في غضون أيام.

تقول رسالة البريد الإلكتروني “في ثلاثة أيام” على وجه التحديد، وهو ما قد يعني أنه سيتم تشغيلها يوم الأحد، أو على الأرجح، يوم الاثنين المقبل، في 8 أبريل.

إذا كنت تتساءل عن السبب الذي قد دفع إلى هذا الطرح المرتجل إلى حد ما، فيبدو أن iOS 17.5 يضيف أخيرًا وسائل حماية التتبع غير المرغوب فيها التي تمت مناقشتها لأول مرة مع جوجل في عام 2023.

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