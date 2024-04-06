تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo6 SE يظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج SD 7+ Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف Realme GT Neo6 SE الأسبوع المقبل، وقد ظهر الهاتف الذكي الآن في قائمة Geekbench.

ظهر الجهاز برقم طراز RMX3850 وهو مزود بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت.

وقد تمكن هاتف GT Neo6 SE من تحقيق 1,902 نقطة أحادية النواة و 5,317 نقطة متعددة النواة على قاعدة بيانات Geekbench.

من المتوقع أن يتم إطلاق Realme GT Neo6 SE مع شاشة 8T LTPO OLED مقاس 6.7 بوصة من صنع BOE (بدقة 1220 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز) إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

المصدر