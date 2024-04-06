تكنولوجيا: تسريب قائمة مواصفات جديدة لهاتف Google Pixel 8a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات حول هاتف Google Pixel 8a هذه الأيام. واليوم، ظهرت قائمة مواصفات جديدة تكشف عن الهاتف الذكي.

فوفقًا للمسرب Yogesh Brar على منصة X، تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف القادم، بالإضافة إلى السعر ونافذة الإطلاق.

وفقًا لصفحته، سيحتوي هاتف Pixel 8a على شاشة FHD + OLED مقاس 6.1 بوصة مع زيادة في معدل التحديث؛ 120 هرتز.

ومن الداخل، سيتم تشغيل الهاتف بمعالج على Tensor G3 وسيكون هناك إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين.

ومن ناحية الكاميرا، كن المتوقع وجود نفس الكاميرا الرئيسية ذات دقة 64 ميجابكسل OIS والكاميرا فائقة الاتساع ذات دقة 13 ميجابكسل تمامًا مثل هاتف Pixel 7a. كما ستأتي الكاميرا الأمامية ايضًا بدقة 13 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، تشير قائمة المواصفات إلى أن هاتف Pixel 8a سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير تقريبًا، وهذا يمثل زيادة طفيفة عن بطارية هاتف Pixel 8a البالغة 4385 مللي أمبير.

كما يؤكد تقريرًا سابقًا مفاده أن إصدار 8a سيحتوي على شحن سلكي بقوة 27 واط. لا توجد معلومات عن الشحن اللاسلكي ولكن 7a يقدم 7.5 واط ونتوقع أن يقوم 8a بذلك أيضًا.

أخيرًا، سيتم إطلاق هاتف Pixel 8a في شهر مايو، بسعر يتراوح بين 500 إلى 550 دولارًا تقريبًا.

المصدر