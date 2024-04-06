تكنولوجيا: سامسونج تستعد لتقديم ساعة Galaxy Watch FE القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر سامسونج واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف في العالم. وإلى جانب الهواتف، تقوم الشركة أيضًا بتصنيع الساعات الذكية وسماعات الرأس والمزيد.

تحظى سلسلة Galaxy Watch بشعبية كبيرة على وجه الخصوص. وأحد أسباب بيع هذه الساعات بشكل جيد هو أنها مليئة بالميزات الرائعة.

والآن، انتشرت الشائعات حول أحدث ساعة ذكية من سامسونج، Galaxy Watch FE (Fan Edition). من المتوقع أن تحتوي هذه الساعة على ميزات مشابهة لـ Galaxy Watch 4.

من المقرر إطلاق Galaxy Watch FE في الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا. ستأتي الساعة بأرقام SM-R866F، و SM-R866U، و SM-R866N. وعلى ما يبدو، فهي تشبه إلى حد كبير ارقام Galaxy Watch 4،مما يشير إلى أن إصدار Watch 4 الجديد سيأتي قريبًا.

يعتقد الناس أن Galaxy Watch FE ستشبه إلى حد كبير Galaxy Watch 4 بشكلها الدائري وإطارها الدوار. ومن المحتمل أن تعمل الساعة الذكية على نظام Google Wear OS.

وعلى الجانب المشرق، من المتوقع أن تقدم Galaxy Watch FE كل هذه الميزات الخاصة بسعر أقل. ولهذا السبب يطلق عليه “إصدار المعجبين“.

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