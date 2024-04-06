علوم وتكنولوجيا

معهد الفلك يكشف تفاصيل جديدة عن كسوف الشمس الكلي.. وموقف رؤيته في مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف معهد البحوث الفلكية تفاصيل جديدة عن الكسوف الكلي للشمس والذي سيشهده العالم الإثنين 8 أبريل حيث يمكن رؤيته من المكسيك والولايات المتحدة الامريكية وكندا بصورة كلية ويمكن رؤيته بصورة جزئية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح المعهد في بيان صحفي، أن الكسوف يغطي مساحة عرضها 197.5 كيلو مترة ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وسيستغرق الكسوف قرص القمر حوالي 105.7 من كامل قرص الشمس.

وأكد المعهد أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر وكذلك لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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