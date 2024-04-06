تكنولوجيا: شركة Nothing تستعد لإطلاق منتجاتها الصوتية الجديدة في 18 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Nothing رسميًا إطلاق منتجاتها القادمة. وكانت الشركة قد اثارت التشويق خلال الأيام الماضية دون الكشف عن أي تفاصيل رئيسية.

ستعمل الأجهزة القادمة على توسيع محفظتها الصوتية، كما تم تأكيد الاسماء ايضًا. سيتم إطلاق المنتجات الصوتية Ear وEar (a) في 18 أبريل.

ستصل Nothing Ear كخليفة سماعات العام الماضيNothing (2)، ويقال أنه تم تصميم السماعة لعشاق الموسيقى الدقيقين.

أما بالنسبة لسماعة Nothing Ear (a)، فمن المرجح أن تكون نسخة مجردة بسعر معقول من سماعة Nothing Ear.

يتم تسويق السماعة اللاسلكية على أنها سماعة مثالية للاستخدام اليومي. وذلك لأن الشركة أعلنت عن هاتف Phone (2a) الشهر الماضي وهو هاتف ذكي متوسط ​​التكلفة.

سيتم تجهيز Nothing Ear بمحرك سيراميك جديد لتقديم صوت أكثر وضوحًا وجهيرًا أفضل. تم أيضًا رفع مستوى عزل الضوضاء النشط إلى 45 ديسيبل من 40 ديسيبل على Ear (2).

من المتوقع أن يحتفظ كل من Nothing Ear و Ear (a) بالتصميم الشفاف للعلامة التجارية من النماذج السابقة.

المصدر