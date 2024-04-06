شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحذر OpenAI من تدريب الذكاء الاصطناعى على مقاطع الفيديو الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب YouTube، نيل موهان، تحذير واضح لـ OpenAI، بأن استخدام مقاطع الفيديو الخاصة به لتعليم أداتها Sora للذكاء الاصطناعى، سيكون "انتهاكًا واضحًا" لشروط استخدام النظام الأساسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم عمل الأفراد دون إذن أو تعويض ليست بالأمر الجديد، حيث قامت كيانات مثل نيويورك تايمز وجيتي إيمجز برفع دعاوى قضائية ضد منشئي الذكاء الاصطناعي إلى جانب الفنانين والكتاب.

كما أنه في شهر مارس الماضى، ساهمت Mira Murati CTO في OpenAI في استمرار حالة عدم اليقين، حيث قالت لصحيفة وول ستريت جورنال إنها غير متأكدة مما إذا كانت Sora، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحويل النص إلى فيديو للشركة، تأخذ البيانات من منشورات YouTube أو Instagram أو Facebook.

وأضاف موهان في هذا الشأن: "من وجهة نظر المبدع، عندما يقوم منشئ المحتوى بتحميل أعماله إلى منصتنا، تكون لديه توقعات معينة، ولعل وأحد هذه التوقعات هو الالتزام بشروط الخدمة التي تتمثل فى إن لا يسمح بتنزيل أشياء مثل النصوص أو مقاطع الفيديو، وهذا انتهاك واضح لشروط الخدمة الخاصة بنا، هذه هي قواعد الطريق فيما يتعلق بالمحتوى على منصتنا."

لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين والجدل يحيط بكيفية قيام OpenAI بتدريب Sora، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT وDALL-E، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أن الشركة تخطط لاستخدام نسخ فيديو YouTube لتدريب GPT-5.

كما أنه من ناحية أخرى، يبدو أن شركة Google المنافسة لـ OpenAI تحترم القواعد، على الأقل عندما يتعلق الأمر بموقع YouTube الذي تمتلكه.

يتطلب نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي من Google بيانات مماثلة للتعلم، لكن موهان يدعي أنه يستخدم مقاطع فيديو معينة فقط، اعتمادًا على الأذونات المقدمة في عقد ترخيص كل منشئ.