تكنولوجيا: HP تكشف عن 4 من أجهزة Chromebook بحجم 14 إنش بسعر يبدأ من 300 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP النقاب عن عدد 4 من أجهزة Chromebook الجديدة المميزة بأحدث معالجات إنتل من سلسلة Alder Lake-N.

ينطلق الجيل الجديدة من أجهزة HP Chromebook بمميزات جديدة وأسعار مختلفة تتوافق مع إحتياجات المستخدمين بشكل عام، والطلاب بشكل خاص.

ويأتي إصدار الشركة الأول HP Chromebook Plus x360 بحجم شاشة 14 إنش، ومعالج Intel Core i3-N305، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، كما يتوفر بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS.

وتتميز الشاشة المميزة بتقنية IPS وحجم 14 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD، كما تدعم الشاشة اللمس المتعدد، كما يضم كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل لمكالمات فيديو واضحة لإجتماعات الفيديو الخاصة بالعمل.

أيضاً قدمت الشركة جهاز Chromebook x360 باثنان من التكوينات على أن يتميز النموذجين بجودة عرض Full HD في شاشة بحجم 14 إنش بخاصية اللمس، وكاميرة webcam بدقة 720 بيكسل.

كما يختلف النموذجين بمعالج Intel N100 أو N200، مع إختيارات في ذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويأتي HP Chromebook بالكثير من المواصفات المقدمة في x360 والتي تشمل مواصفات الشاشة، وسعة البطارية إلى جانب كاميرة webcam.

كما يتوفر الجهاز بإختيارات بين معالجات Intel N100 أو N200، بينما يختلف هذا الإصدار في غياب التصميم القابل للطي.

وينطلق HP Chromebook x360 بسعر يبدأ من 300 دولار للنموذج، بينما ينطلق HP Chromebook Plus x360 بسعر 600 دولار تقريباً.

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