شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملايين من مستخدمي ويندوز 10 يواجهون قرارًا مكلفًا بسبب الرسوم السنوية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من إطلاق ويندوز 11، لا يزال الملايين من الأشخاص غير قادرين على إنهاء ارتباطهم باستخدام ويندوز 10، وتشير أحدث الأرقام إلى أن نظام التشغيل القديم هذا يظل الأكثر شعبية في العالم بحصة سوقية تزيد على 60%.

وقد يكون كل هذا على وشك التغيير مع قيام مايكروسوفت بإنهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 العام المقبل، وهذا يترك الأشخاص الذين قاموا بتثبيته يواجهون قرارًا صعبًا ومكلفًا - إما شراء كمبيوتر محمول جديد متوافق مع ويندوز 11 أو دفع الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها مايكروسوفت.

وتخطط الشركة الأمريكية لتقديم تحديثات أمنية موسعة لأولئك الذين يريدون الاستمرار في استخدام نظام التشغيل ويندوز 10 بعد الموعد النهائي لانتهاء الدعم في العام المقبل.

ياتي ذلك في حين يشير تقرير Mirror، أن الحفاظ على الجهاز محدثًا وخاليًا من المشكلات الأمنية سيكلف حوالي 50 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

على الرغم من أننا نوصي بشدة بالانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11، إلا أننا ندرك أن هناك ظروفًا قد تمنعك من استبدال الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 قبل تاريخ انتهاء صلاحية نظام التشغيل ولذلك ستقدم مايكروسوفت تحديثات أمنية موسعة"، تم تأكيد ذلك في ديسمبر الماضي.

وربما سمعت أن نظام التشغيل ويندوز 10 سيصل إلى نهاية الدعم في 14 أكتوبر 2025، يمكنك تسجيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذه في برنامج تحديث الأمان الموسع (ESU) المدفوع.

وتتيح لك تحديثات الأمان الموسعة الحصول على أمان مهم و/أو مهم تحديثات لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 عندما تحتاج إلى وقت إضافي للانتقال إلى Windows 11."

ويصل سعر هذه الخدمة ن٩و 61 دولارًا سنويًا (48 جنيهًا إسترلينيًا)، وأكدت مايكروسوفت أن هذه التكلفة لمستخدمي المؤسسات التجارية وما زلنا ننتظر معرفة ما سيحتاج المستخدمون المنزليون إلى دفعه.

نتوقع شيئًا مشابهًا (حوالي 50 جنيهًا إسترلينيًا) لأولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل Windows 10 على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية الخاصة بهم، وعلى الرغم من أن هذا ثمن باهظ يجب دفعه، إلا أنه لا يقترب من تكلفة إنفاق المال على جهاز كمبيوتر شخصي جديد تمامًا.

كذلك فإن العديد من الأجهزة القديمة غير قادرة على الانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11 بسبب مشكلات التوافق، سيعني خيار ESU من مايكروسوفت على الأقل أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر الحالية الخاصة بهم.

وتقول مايكروسوفت إنها ستقدم الدعم المدفوع لمدة ثلاث سنوات فقط بعد الموعد النهائي لنهاية العمر الافتراضي.